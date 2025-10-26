قیمت انواع سکه امروز یکشنبه ۴ مهر ماه

بر اساس قیمت های اعلام شده توسط اتحادیه طلا، قیمت انواع سکه و حباب سکه روز گذشته کاهش پیدا کرد. در ادامه قیمت انواع سکه و حباب سکه را می خوانید:

قیمت سکه امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۱۰۵ میلیون و ۹۸۰ هزارتومان است. برای خرید نیم سکه نیز باید حوالی ۵۸ میلیون و ۲۶۰ هزارتومان هزینه کنید. قیمت ربع سکه به ۳۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه گرمی نیز ۱۶ میلیون و ۵۳۰ هزارتومان گزارش شده است.

قیمت سکه امروز ۴ آبان ۱۴۰۴ نوع سکه قیمت (ریال) سکه امامی ۱,۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی ۱,۰۵۹,۸۰۰,۰۰۰ نیم سکه ۵۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ربع سکه ۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰ سکه گرمی ۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰

حباب سکه امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴

حباب سکه امامی امروز به ۷ میلیون و ۹۱۱ هزارتومان رسیده است. حباب سکه بهارآزادی نیز ۲ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان است. حباب نیم سکه رکورد زده است و به ۶ میلیون و ۴۲۰ هزارتومان رسیده است. حباب ربع سکه و حباب سکه گرمی به ترتیب حوالی ۷ میلیون و ۷۰۷ هزارتومان و ۳ میلیون و ۷۶۳ هزارتومان گزارش شده است.