قیمت انواع سکه امروز یکشنبه ۴ مهر ماه

در این گزارش، جدیدترین قیمت انواع سکه و حباب سکه در بازار امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ را می‌خوانید.
قیمت انواع سکه امروز یکشنبه ۴ مهر ماه

بر اساس قیمت های اعلام شده توسط اتحادیه طلا، قیمت انواع سکه و حباب سکه روز گذشته کاهش پیدا کرد. در ادامه قیمت انواع سکه و حباب سکه را می خوانید:

قیمت سکه امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۱۰۵ میلیون و ۹۸۰ هزارتومان است. برای خرید نیم سکه نیز باید حوالی ۵۸ میلیون و ۲۶۰ هزارتومان هزینه کنید. قیمت ربع سکه به ۳۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه گرمی نیز ۱۶ میلیون و ۵۳۰ هزارتومان گزارش شده است.

قیمت سکه امروز ۴ آبان ۱۴۰۴
نوع سکه قیمت (ریال)
سکه امامی ۱,۱۲۶,۶۰۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی ۱,۰۵۹,۸۰۰,۰۰۰
نیم سکه ۵۸۲,۶۰۰,۰۰۰
ربع سکه ۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰
سکه گرمی ۱۶۵,۳۰۰,۰۰۰

حباب سکه امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴

حباب سکه امامی امروز به ۷ میلیون و ۹۱۱ هزارتومان رسیده است. حباب سکه بهارآزادی نیز ۲ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان است. حباب نیم سکه رکورد زده است و به ۶ میلیون و ۴۲۰ هزارتومان رسیده است. حباب ربع سکه و حباب سکه گرمی به ترتیب حوالی ۷ میلیون و ۷۰۷ هزارتومان و ۳ میلیون و ۷۶۳ هزارتومان گزارش شده است.

حباب سکه امروز ۴ آبان ۱۴۰۴
نوع سکه حباب (ریال)
سکه امامی ۸۹,۱۱۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی ۲۲,۹۱۰,۰۰۰
نیم سکه ۶۴,۲۰۰,۰۰۰
ربع سکه ۷۷,۰۷۰,۰۰۰
سکه گرمی ۳۷,۶۳۰,۰۰۰
 

 

