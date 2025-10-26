En
قیمت طلا دست دوم امروز یکشنبه ۴ آبان ماه

قیمت طلا دست دوم در بازار امروز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
قیمت طلا دست دوم امروز یکشنبه ۴ آبان ماه

قیمت طلا دست دوم در بازار امروز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش تابناک؛ هر گرم طلای دست دوم در بازار امروز با نرخ ۱۰ میلیون و ۵۲۰  هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

