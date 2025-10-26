امید تازه در جنگ تجاری چین و آمریکا

جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا و اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در حاشیه نشست انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا برای پنجمین دور از مذاکرات حضوری از ماه مه، با هی لیفنگ، معاون نخستوزیر چین، دیدار کردند. این پنجمین دور از مذاکرات حضوری دو طرف از ماه مه تاکنون است. هر دو طرف به دنبال کاهش تنش در جنگ تجاری هستند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، گریر در حالیکه از مذاکرات برای دیدار با دونالدترامپ، رئیسجمهور آمریکا، خارج میشد، گفت: تصور میکنم به جایی رسیدهایم که رهبران، جلسه بسیار سازندهای خواهند داشت. او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در مذاکراتی که از روز شنبه آغاز شد، در مورد مواد معدنی کمیاب نیز بحث شد، گفت: موضوعات بسیاری از جمله تمدید آتشبس در اقدامات تجاری، مورد بحث قرار گرفت.
پس از آنکه دونالد ترامپ تهدید کرد که از اول نوامبر، تعرفههای ۱۰۰ درصدی جدیدی بر کالاهای چینی و سایر محدودیتهای تجاری وضع خواهد کرد، هر دو طرف به دنبال جلوگیری از تشدید جنگ تجاری هستند. این تعرفهها به تلافی گسترش کنترلهای صادراتی چین بر مواد ضروری و مواد معدنی کمیاب، اعلام شده است.
بر اساس گزارش رویترز، ترامپ، صبح یکشنبه برای شرکت در این اجلاس وارد پایتخت مالزی شد. این اولین توقف او در یک تور پنج روزه آسیایی است که پیشبینی میشود با دیدار رو در رو با رئیسجمهور در کره جنوبی به پایان برسد.
نتیجه مثبت مذاکرات کوالالامپور، موانع پیش روی این دیدار مهم که قرار است در ۳۰ اکتبر برگزار شود را از میان برخواهد داشت.
از جمله محورهای گفت وگوی ترامپ با شی جینپینگ، میتوان به خرید سویای آمریکا توسط چین، نگرانیها در مورد تایوان و آزادی جیمی لای، غول رسانهای زندانی هنگکنگ اشاره کرد.