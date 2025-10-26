با گذشت حدودا ۴۶۰ روز از مفقود شدن جسد مرحوم آیت رضایی، چهارمین کارگر معدن شن وماسه شازند، همکاران وی با اظهار گلایه در مورد نحوه جستجو مدعی شدند جستجویی انجام نمی‌شود و معدن هم به طور معمول به کار روزانه خود ادامه می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ یکی از کارگران معدن شازند در تماسی با انتقاد به وعده‌های برخی مسئولان برای پیدا کردن جسد مرحوم رضایی تاکید کرد: در روز‌های حادثه برای پیدا کردن اجساد چهار کارگر امدادگران حتی یک ثانیه هم تعلل نداشته‌اند، اما بعد از گذشت زمان، متاسفانه نیرو‌های امدادگر با پیدا کردن اجساد سه نفر از کارگران و ناامید شدن از یافتنِ جسد نفر چهارم، اقدامات خودرا متوقف کردند وتا به امروز این وضعیت ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه همچنان برخی مسئولان مدعی پیگیری و جستجوی پیکر مرحوم رضایی هستند، اما در واقع هیچ پیگیری‌ای از سوی مسئولان شهرستان شازند صورت نمی‌گیرد افزود: گلایه واقعی ما از همین مسئولان است که در روز‌های نخست مکررا به محل حادثه می‌آمدند و مرتبا عکس یادگاری می‌گرفتند.

او با اشاره به نظر کارشناس فنی نظام مهندسی معدن برای یافتن پیکر مرحوم آیت رضایی اظهار کرد: کارشناس فنی نظام مهندسی معدن معتقد بودند که براثر جست‌و‌جو، لایه‌های بالایی سنگ‌های معدن از لایه‌های زیرین جابجا و سست شده و امکان دسترسی به جسد وجود ندارد بنابراین آن زمان قرار شد نظام مهندسی گزارشی برای انسجام‌بخشی تهیه کندکه به نظر می‌رسد هنوز انجام نشده است.

وی از بی‌تفاوتی مسئولان شهرستانی نسبت به سرنوشت مرحوم آیت رضایی و انتظاری که خانواده این کارگر برای پیدا شدن پدرشان می‌کشند؛ خبرداد و تصریح کرد: حادثه معدن شن و ماسه شازند بر اثر رعایت نشدن اصول اولیه ایمنی در کارگاه رخ داده ودر نتیجه آن هنوز پیکر مرحوم رضایی زیر خراوار‌ها خاک مدفون مانده است. امروز در شازند کارگاه‌های معدنی ناایمن زیادی با تعداد زیادی کارگر فعالیت دارند که حداقل‌های ایمنی را رعایت نمی‌کنند؛ بنابراین از مسئولان شهرستان شازند به ویژه اداره کار انتظار داریم برای حفظ امنیت جان کارگران شاغل در این معادن، مرتبا بازرسان خود را روانه این معادن کنند تا هیچ وقت شاهد حوادث اینچنینی نباشیم.