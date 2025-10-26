نظر روزنامه کیهان درباره زمین بازی کرباسچی

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه کیهان، غلامحسین کرباسچی گفته است: دولت اعلام کرد که می‌خواهد بودجه را عملیاتی کند. واقعا اگر قصد دارد بودجه را عملیاتی کند، این چند هزار میلیاردی که اکنون تحت عنوان فرهنگی به دستگاه‌های محتلف داده می‌شود و محل ارتزاق همان افرادی است که به شما توهین می‌کنند؛ باید همان سال اول قطع می‌شد.



- در شرایطی که ۴۰ درصد مردم زیرخط فقر هستند، گفته می‌شود چند هزار مسجد در کشور کم داریم و بودجه‌های میلیاردی صرف ساخت آن می‌شود.

- اولویت جامعه معیشت مردم است نه حجاب. مسئولان به جای تمرکز بر مسائل حجاب، بهتر است روی بهبود معیشت مردم تمرکز کنند، زیرا پرداختن به مسائل فرعی نه‌تنها اولویت‌های واقعی جامعه را نادیده می‌گیرد، بلکه شکاف‌ها را نیز عمیق‌تر می‌کند.

- پشت تمام این موارد، همان کسانی هستند که بودجه برایشان در نظر گرفته می‌شود. اگر آقای پزشکیان شعار می‌دهد که ما می‌خواهیم موضوع بودجه را عملیاتی کنیم، باید برای این نهادهایی که مشخص است کارکردشان نه‌تنها در آن عملیاتی که در ذهنشان هست هیچ‌گونه آماری نمی‌توانند نشان دهند، بلکه عملکردشان برعکسِ آن چیزی است که باید باشد، فکری اساسی کند.

- اعتقاد مردم مستحکم است. اگر مردم اعتقاد داشته باشند و بخواهند باحجاب باشند، ۸۰ هزار تا که هیچ، ۸۰۰ هزار نیرو هم داشته باشند، نمی‌توانند مردم را بی‌حجاب کنند. در زمان رضا شاه همچنین بود؛ با تمام قلدری و تمام نیروهایی که در خدمت داشت، نتوانست مردم را بی‌حجاب کند.

- اکنون نیز چنین است؛ اگر به حجاب اعتقاد داشته باشند و ما دین‌شان را از بین نبریم و آنها را مجبور به کاری که نمی‌خواهند نکنیم، مطابق فرهنگ خودشان همه‌چیز را حفظ می‌کنند.

- با بودجه‌ای که به این افراد داده می‌شود، می‌توان زخم‌های دیگری را ترمیم کرد. می‌توان این بودجه را به رفاه و اشتغال اختصاص داد، یا برای آن ۴۰ میلیون نفری که زیرخط فقر هستند کاری انجام داد. قطعاً تأثیر این کارها در دین‌داری مردم بسیار بیشتر خواهد بود».

درباره سخنان آقای کرباسچی باید متذکر شد که مسئولان هم مسئول معاش و هم معاد مردم هستند. هم آباد کردن دنیا و هم آباد کردن آخرت آنها. و اتفاقا مدیریت‌های اشرافی غربگرا هستند که هروقت بر سر کار آمده‌اند هم به معیشت و هم باورها و اعتقادات مردم ضربه زده‌اند.

کرباسچی در حالی خط فقر را به رخ می‌کشد که در اثر سوء‌مدیریت دولت مورد حمایت وی (دولت روحانی) بالاترین رکوردهای تورم و بدترین ضریب جینی (شکاف طبقاتی) و رشد منفی اقتصادی و تعطیلی هشت هزار کارخانه به ثبت رسید و همزمان نسخه‌هایی برای انحطاط فضای فرهنگی و ارزشی جامعه در همان دولت پیچیده شد. همچنان که دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات نیز کارکرد مشابهی داشتند. متاسفانه در یک سال اخیر نیز شاهد سوء‌مدیریت اقتصادی و افزایش تورم در کنار بی‌مبالاتی نسبت به ترویج بی‌اخلاقی و هنجارشکنی بودیم.



از سوی دیگر مساجد پایگاه سنتی محافظت از فرهنگ عمومی و ترویج ارزش‌های اسلامی و انسانی و گسترش روح مواسات و همدلی بوده‌اند به نحوی که نقش مهمی در مقابله با فقر و حمایت از اقشار ضعیف جامعه داشته‌اند. مساجد همان‌گونه که پایگاه انقلاب و بسیج عمومی در برابر جنگ تحمیلی دشمنان بوده‌اند، پایگاه حمایت از فرهنگ عمومی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیز بوده‌اند و باید بررسی کرد امثال دبیرکل سابق حزب اشرافی و غربگرا در کدام انحطاط سقوط کرده‌اند که مانند دشمنان خارجی سیلی خورده از مساجد و گروهک‌های نفاق درباره مساجد حرف می‌زنند؟