نظر روزنامه کیهان درباره زمین بازی کرباسچی

در ادامه دوگانه‌سازی‌های دروغین از سوی عناصر غربگرا، دبیرکل سابق حزب اشرافی کارگزاران گفت: در شرایطی که ۴۰‌درصد مردم زیرخط فقر هستند، گفته می‌شود چند هزار مسجد در کشور کم داریم.
نظر روزنامه کیهان درباره زمین بازی کرباسچی

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه کیهان، غلامحسین کرباسچی گفته است: دولت اعلام کرد که می‌خواهد بودجه را عملیاتی کند. واقعا اگر قصد دارد بودجه را عملیاتی کند، این چند هزار میلیاردی که اکنون تحت عنوان فرهنگی به دستگاه‌های محتلف داده می‌شود و محل ارتزاق همان افرادی است که به شما توهین می‌کنند؛ باید همان سال اول قطع می‌شد.


- در شرایطی که ۴۰ درصد مردم زیرخط فقر هستند، گفته می‌شود چند هزار مسجد در کشور کم داریم و بودجه‌های میلیاردی صرف ساخت آن می‌شود.

- اولویت جامعه معیشت مردم است نه حجاب. مسئولان به جای تمرکز بر مسائل حجاب، بهتر است روی بهبود معیشت مردم تمرکز کنند، زیرا پرداختن به مسائل فرعی نه‌تنها اولویت‌های واقعی جامعه را نادیده می‌گیرد، بلکه شکاف‌ها را نیز عمیق‌تر می‌کند.

- پشت تمام این موارد، همان کسانی هستند که بودجه برایشان در نظر گرفته می‌شود. اگر آقای پزشکیان شعار می‌دهد که ما می‌خواهیم موضوع بودجه را عملیاتی کنیم، باید برای این نهادهایی که مشخص است کارکردشان نه‌تنها در آن عملیاتی که در ذهنشان هست هیچ‌گونه آماری نمی‌توانند نشان دهند، بلکه عملکردشان برعکسِ آن چیزی است که باید باشد، فکری اساسی کند.

- اعتقاد مردم مستحکم است. اگر مردم اعتقاد داشته باشند و بخواهند باحجاب باشند، ۸۰ هزار تا که هیچ، ۸۰۰ هزار نیرو هم داشته باشند، نمی‌توانند مردم را بی‌حجاب کنند. در زمان رضا شاه همچنین بود؛ با تمام قلدری و تمام نیروهایی که در خدمت داشت، نتوانست مردم را بی‌حجاب کند.
- اکنون نیز چنین است؛ اگر به حجاب اعتقاد داشته باشند و ما دین‌شان را از بین نبریم و آنها را مجبور به کاری که نمی‌خواهند نکنیم، مطابق فرهنگ خودشان همه‌چیز را حفظ می‌کنند.

- با بودجه‌ای که به این افراد داده می‌شود، می‌توان زخم‌های دیگری را ترمیم کرد. می‌توان این بودجه را به رفاه و اشتغال اختصاص داد، یا برای آن ۴۰ میلیون نفری که زیرخط فقر هستند کاری انجام داد. قطعاً تأثیر این کارها در دین‌داری مردم بسیار بیشتر خواهد بود».

درباره سخنان آقای کرباسچی باید متذکر شد که مسئولان هم مسئول معاش و هم معاد مردم هستند. هم آباد کردن دنیا و هم آباد کردن آخرت آنها. و اتفاقا مدیریت‌های اشرافی غربگرا هستند که هروقت بر سر کار آمده‌اند هم به معیشت و هم باورها و اعتقادات مردم ضربه زده‌اند.

کرباسچی در حالی خط فقر را به رخ می‌کشد که در اثر سوء‌مدیریت دولت مورد حمایت وی (دولت روحانی) بالاترین رکوردهای تورم و بدترین ضریب جینی (شکاف طبقاتی) و رشد منفی اقتصادی و تعطیلی هشت هزار کارخانه به ثبت رسید و همزمان نسخه‌هایی برای انحطاط فضای فرهنگی و ارزشی جامعه در همان دولت پیچیده شد. همچنان که دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات نیز کارکرد مشابهی داشتند. متاسفانه در یک سال اخیر نیز شاهد سوء‌مدیریت اقتصادی و افزایش تورم در کنار بی‌مبالاتی نسبت به ترویج بی‌اخلاقی و هنجارشکنی بودیم.


از سوی دیگر مساجد پایگاه سنتی محافظت از فرهنگ عمومی و ترویج ارزش‌های اسلامی و انسانی و گسترش روح مواسات و همدلی بوده‌اند به نحوی که نقش مهمی در مقابله با فقر و حمایت از اقشار ضعیف جامعه داشته‌اند. مساجد همان‌گونه که پایگاه انقلاب و بسیج عمومی در برابر جنگ تحمیلی دشمنان بوده‌اند، پایگاه حمایت از فرهنگ عمومی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیز بوده‌اند و باید بررسی کرد امثال دبیرکل سابق حزب اشرافی و غربگرا در کدام انحطاط سقوط کرده‌اند که مانند دشمنان خارجی سیلی خورده از مساجد و گروهک‌های نفاق درباره مساجد حرف می‌زنند؟ 

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
14
67
پاسخ
لطفاً تیتر خود را تغییر دهید
تمامی سخنان آقای کرباسچی در این مطلب منطقی و از روی دلسوزی و کاملاً درست می‌باشد
پاسخ ها
کامران
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
اولویت مردم معیشت است نه فوتبال و پرداخت هیا نجومی ب سلبریتی ها.. سالیانه چندبرابر هزینه مساجد برای فوتبال و سلبیرتی ها هزینه یم شود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
مشکل فقط تیتر نیست ، کمی رعایت انصاف در نگارش متن هم لازم است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
منطقی و از روی دلسوزی؟!! واقعا که
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
با حرفهای امثال اقای کرباسچی وضع حجاب به این روز افتاده. کجای حرفش منطق داره؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
مغزت کاملا شستشو داده شده و علاجی هم نداره
ناشناس
| Ukraine |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
تابناک گوش شنوا واقعیت نداره مسئول بیان کردن نطرات هروز کیهان .هستش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
3
17
پاسخ
حرف حق را میزند...
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
1
10
پاسخ
اقا کلا جریان راست را مجاز به اظهار نظر کنید در تمام امور
غیر از جناح راست هر که صحبت می‌کند میشود حاشیه سازی و در زمین دشمن بازی کردن و بیان نقاط ضعف و ....
تاسف داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
2
16
پاسخ
چه بازی در زمین دشمن کرده حرف حق زده حرف همه مردم ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
1
12
پاسخ
مردم خودشان میفهمند چه کسی خوب و چه کسی دشمن ملت هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
2
11
پاسخ
حرف حق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
1
10
پاسخ
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
1
14
پاسخ
حسین شریعتمداری سالهاست که در زمین دشمن بازی میکنه!
تابناک از دیروز رویه اش رو عوض کرده و تقریبا همان مشی کیهان رو دنبال میکنه نمونه: مصاحبه با غضنفری در مورد روحانی ، تیتر همین مطلب
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
2
13
پاسخ
اگر 4 تا آدم حسابی بدردبخور در مملکت باشد یکی همین کرباسچی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
11
3
پاسخ
آقای کرباسچی اگه راست میگه بره از رفقای اصلاح طلبش ضرر و زیان فقط بانک آینده که زیانده ترین بانک ایران بوده را پس بگیره به بیت المال برگردونه سلطان سکه و موز و ارز و ......را نمیگم دیگه
