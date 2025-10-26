En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زندانی محکوم به اعدام پشت ماجرای اعتصاب غذا

رامین حسن‌زاده امامقلی مجرم لیدر اعتصاب غذای ادعایی زندان قزلحصار مجرمی با کلکسیونی از جرائم از فروش نزدیک به ۳ کیلو هرویین است که در بی‌نظمی زندان نقش عمده داشته است.
کد خبر: ۱۳۳۶۴۲۷
| |
632 بازدید
زندانی محکوم به اعدام پشت ماجرای اعتصاب غذا

به گزارش تابناک به نقل از آنا؛ قاچاقچیان عمده موادمخدر و سارقان مسلح با حمایت رسانه‌ای معاندین چند روزی ادعایی مبنی بر اعتصاب غذا را مطرح کردند. ادعایی که با انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته رنگ باخت و نشان داد مدعیان اعتصاب غذا که بدبخت کردن جوانان و خانواده‌ها و از بین بردن امنیت عمومی جامعه حرفه و پیشه اصلی آنان است دروغی بزرگ را به خورد حامیان رسانه‌ای خود داده‌اند و بعد از خاموش شدن دوربین‌های موبایل سر سفره غذا و مقابل بوفه واحد حسابی دل از عزا درمی‌آورند.

قصد داریم در سلسله گزارش‌هایی چهره واقعی مدعیان اعتصاب غذا را نمایان کنیم تا افکار عمومی بدانند این مدعیان با چه جرائمی و در چه شرایطی به زندان افتاده و تحت تحمل حکم قضایی هستند.

رامین حسن‌زاده امامقلی فرزند علی اکبر، متولد ۱۳۷۱ یکی از لیدر‌های این اعتصاب ادعایی بوده است که از تاریخ ۱۵-۱-۱۴۰۱ با جرایم ذیل محکوم و هم اکنون در ندامتگاه قزلحصار تحمل کیفر می‌کند.

رامین حسن‌زاده امامقلی به خاطر فروش ۲ کیلو و ۹۸۵ گرم هرویین، مشارکت در معرض فروش قرار دادن ۷۸ گرم شیشه، ۹۸ گرم هرویین و ۱۰۶ گرم و ۸۰ سانت محلول آبکی شیشه) از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شهریار به اعدام محکوم شده است. 

فرد مورد اشاره همچنین با اتهام مشارکت در نگهداری ۳۶۴ کیلو و ۸۴ گرم سودافدرین، ۲۴ کیلو و ۵۰۰ گرم هیدروکسیدیم، ۵ کیلوگرم اسیدهیدروکلریک، ۲ کیلو و ۷۰۰ گرم فسفر قرمز، ۴ کیلو و ۱۵۰ گرم فسفر محاکمه شد و به ۷ سال حبس محکوم شده است. (مواد مذکور به عنوان ترکیبات اصلی و مهم پیش ساز و تولید مواد روانگردان شیشه محسوب می‌شود، که از وی کشف و ضبط شده است)

رامین حسن‌زاده همچنین با اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی محاکمه شده و به شش ماه حبس محکوم شده است. 

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
زندانی اعتصاب غذا قاچاقچیان مواد مخدر
یمن در آستانه جنگ بزرگ: آیا دریای سرخ میدان نبرد بعدی است؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشت خشخاش در ایران به کجا رسید؟
خانم مارپل تهرانی دزد سریالی را به دام انداخت!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
طعنه ابوطالب حسینی به فیلم عروسی دختر شمخانی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
FATF درخواست ایران را رد کرد
عزیز جعفری: شهادت شهید طهرانی مقدم سهل انگاری بود
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل از آذربایجان به ایران حمله کرد / روسیه 24 ساعته دارد به ایران سلاح می‌فرستد
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
جهش ۸۰ درصدی نرخ دلار آمریکا در بازار/ طلا و سکه رکورد تاریخی زدند
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۹۲ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۵۹ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bfH
tabnak.ir/005bfH