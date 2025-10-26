En
اسرائیل به ایالت پنجاه و یکم آمریکا تبدیل شد!

اسرائیل به ایالت پنجاه و یکم آمریکا تبدیل شد!

 شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی شب گذشته (جمعه) در برنامه معروف خود به نام اولپان شیشی، رژیم صهیونیستی را ایالت پنجاه و یکم آمریکا خواند؛ گویی که هیچ تصمیمی از طرف خود نمی‌تواند بگیرد.
 
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، شب گذشته در برنامه اولپان شیشی شبکه ۱۲ اسرائیل، تصویر ابتدایی برنامه با پرچم ایالات متحده در پس‌زمینه آغاز شد، پرچمی با پنجاه ستاره عادی خود را داشت و یک ستاره جدید، ستاره داوود نیز در وسط آن به چشم می‌خورد. در حالی که سرود ملی آمریکا در پس‌زمینه در حال پخش بود، مجری معروف این برنامه دنی کوشمارو برنامه خود را به زبان انگلیسی (و نه عبری) شروع کرد.
 
روی نمایشگر اصلی برنامه حین پخش عبارتی عبری مبهم و کنایه‌آمیز نوشته شده بود که با زیرکی دو معنی داشت، معنی اول پرستار بچه و معنی دوم پرستار بی‌بی (بنیامین نتانیاهو) بود. با معنی اول این عبارت، پیامی تند، ساده و دردناک منتقل می‌شود. رژیم صهیونیستی شاید مستقل باشد؛ اما شخص دیگری مراقب آن است، به آن غذا می‌دهد و تصمیم می‌گیرد چه زمانی اجازه بازی کردن دارد. با معنی دوم وضعیت پیچیده‌تر می‌شود؛ نتانیاهو آن کودکی است که پرستاری کردن از آن توسط ترامپ انجام می‌شود و شکی نیست اجازه او نیز به دست ترامپ خواهد بود.

کوشمارو به سرعت توضیح داد که کنترل ایالات متحده بر اسرائیل فقط به مسائل امنیتی ختم نمی‌شود، بلکه به صورت آشکار در ساختار قضایی حقوقی نیز اعمال نفوذ می‌کند. ترامپ، مردی که قراردادها را به آمریکایی‌ها و رویاها را به اسرائیلی‌ها فروخته است، هم‌اکنون در حال بررسی آزادی مراون برغوثی (از افراد اصلی جنبش فتح) از زندان اسرائیل است.
 
کوشمارو با لحنی تلخ و بدبینانه گفت: «بله، این یک اشتباه نیست. رئیس‌جمهور ایالات متحده در مورد یک مسئله حقوقی داخلی اسرائیل، تصمیم خواهد گرفت. این تصمیم با درخواست عفو نتانیاهو از هرتزوگ آغاز می‌شود و با آزادی مروان برغوثی پایان می‌یابد. این ترامپ است که تصمیم خواهد گرفت.

مطالب مرتبط
