اولتیماتوم ۴۸ ساعته ترامپ به حماس!

ترامپ شنبه شب در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال نوشت: حماس باید هر چه سریع‌تر بازگرداندن اجساد اسرای کشته‌شده از جمله ۲ آمریکایی را آغاز کند، در غیر این صورت، سایر کشورهای حاضر در این «صلح بزرگ» اقدام خواهند کرد. دسترسی به برخی اجساد سخت است اما سایر آنها می‌توانند برخی دیگر از اجساد را همین حالا بازگردانند ولی بنا به دلایلی این کار را نمی‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود: بگذارید ببینیم آنها در ۴۸ ساعت آینده چه خواهند کرد. من این وضعیت را از نزدیک رصد می‌کنم.

ترامپ عازم سفر به آسیاست و هواپیمای او برای سوخت‌گیری مجدد در دوحه توقف کرد. وی در این توقف با شیخ حمد بن آل‌ثانی امیر قطر کرد.

رئیس جمهور آمریکا پس از این دیدار گفت که درباره توافق صلح در غزه با امیر قطر رایزنی کرد. وی همچنین اظهار کرد که به زودی یک نیروی بین‌المللی در نوار غزه مستقر خواهد شد و صلح در این باریکه باید پایدار باشد.

به گزارش سی‌ان‌ان، حماس ۱۵ جسد از ۲۸ جسد اسرای کشته‌شده را که در توافقنامه صلح پیشنهادی آمریکا ذکر شده، بازگردانده است. این جنبش اعلام کرده که همه اجسادی را که به آنها دسترسی داشته، بازگردانده است و برای بازگرداندن بقیه به «تلاش‌های گسترده و تجهیزات ویژه» نیاز است.

دو مقام امنیتی اسرائیل که نامشان فاش نشده است، شنبه به سی‌ان‌ان گفتند، این رژیم به یک تیم مصری حامل ابزار و تجهیزات اجازه داده است وارد غزه شود تا به یافتن اجساد کمک کند.