En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اولتیماتوم ۴۸ ساعته ترامپ به حماس!

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از حماس خواست که تا ۴۸ ساعت آینده اجساد اسرای کشته‌شده اسرائیلی در نوار غزه را تحویل دهد.
کد خبر: ۱۳۳۶۴۲۲
| |
124 بازدید
اولتیماتوم ۴۸ ساعته ترامپ به حماس!

ترامپ شنبه شب در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال نوشت: حماس باید هر چه سریع‌تر بازگرداندن اجساد اسرای کشته‌شده از جمله ۲ آمریکایی را آغاز کند، در غیر این صورت، سایر کشورهای حاضر در این «صلح بزرگ» اقدام خواهند کرد. دسترسی به برخی اجساد سخت است اما سایر آنها می‌توانند برخی دیگر از اجساد را همین حالا بازگردانند ولی بنا به دلایلی این کار را نمی‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود: بگذارید ببینیم آنها در ۴۸ ساعت آینده چه خواهند کرد. من این وضعیت را از نزدیک رصد می‌کنم.

ترامپ عازم سفر به آسیاست و هواپیمای او برای سوخت‌گیری مجدد در دوحه توقف کرد. وی در این توقف با شیخ حمد بن آل‌ثانی امیر قطر کرد.

رئیس جمهور آمریکا پس از این دیدار گفت که درباره توافق صلح در غزه با امیر قطر رایزنی کرد. وی همچنین اظهار کرد که به زودی یک نیروی بین‌المللی در نوار غزه مستقر خواهد شد و صلح در این باریکه باید پایدار باشد.

به گزارش سی‌ان‌ان، حماس ۱۵ جسد از ۲۸ جسد اسرای کشته‌شده را که در توافقنامه صلح پیشنهادی آمریکا ذکر شده، بازگردانده است. این جنبش اعلام کرده که همه اجسادی را که به آنها دسترسی داشته، بازگردانده است و برای بازگرداندن بقیه به «تلاش‌های گسترده و تجهیزات ویژه» نیاز است.

دو مقام امنیتی اسرائیل که نامشان فاش نشده است، شنبه به سی‌ان‌ان گفتند، این رژیم به یک تیم مصری حامل ابزار و تجهیزات اجازه داده است وارد غزه شود تا به یافتن اجساد کمک کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حماس ترامپ قطر غزه رژیم صهیونیستی خبر فوری تبادل اسرا اجساد اسرائیلی
یمن در آستانه جنگ بزرگ: آیا دریای سرخ میدان نبرد بعدی است؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تیم ویژه مصر برای یافتن اسرای اسرائیلی وارد غزه شد
واکنش تند حماس به ترامپ:این بار با تابوت برمی گردی!
خط و نشان حماس برای اسرائیل
قطر طرح صلح ترامپ را به حماس تحویل داد
شرط حماس برای زنده آزاد کردن اسرای جنگی
مراحل و جزئیات اجرای توافق غزه و تبادل اسرا
تصاویر: نظم و مدیریت در مراسم تبادل اسرای صهیونیستی
بهانه تل‌آویو برای ممانعت از بازگشت فلسطینیان به شمال
ماهواره‌های ما یک کشتی ایرانی را در دریا شکار کرده‌اند
خودکشی نافرجام اسیر اسرائیلی در غزه
رژیم صهیونیستی وادار به پذیرش آتش‌بس در غزه شد
جزئیات جدید از مذاکرات حماس و ترامپ
نتانیاهو مذاکرات مرحله دوم توافق غزه را متوقف کرد
حماس: تهدیدهای ترامپ ما را نمی‌ترساند
دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس با مقام قطری
جزئیات مرحله دوم تبادل اسرای حماس و اسرائیل 
مهم‌ترین اسرای فلسطینی که در مرحله اول آزاد می‌شوند
درخواست خانواده‌های اسرای صهیونیستی از نتانیاهو
هشدار حماس به رژیم‌صهیونیستی درمورد شرایط نوار غزه
ترامپ: به توافق آتش‌بس در غزه نزدیک هستیم
نگرانی صهیونیست‌ها از خروج قطر از مذاکرات آتش بس
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
طعنه ابوطالب حسینی به فیلم عروسی دختر شمخانی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
FATF درخواست ایران را رد کرد
عزیز جعفری: شهادت شهید طهرانی مقدم سهل انگاری بود
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل از آذربایجان به ایران حمله کرد / روسیه 24 ساعته دارد به ایران سلاح می‌فرستد
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
جهش ۸۰ درصدی نرخ دلار آمریکا در بازار/ طلا و سکه رکورد تاریخی زدند
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۹۲ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۵۹ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bfC
tabnak.ir/005bfC