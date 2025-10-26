عملیات باورنکردنی: پرواز 3بالگرد برای نجات یک دست

یک مرد ۲۶ ساله در پل دختر در اثر واژگونی خودرو دچار قطع کامل دست شد و با عملیاتی نفس‌گیر و هماهنگی سه بالگرد به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا جان و عضو او نجات یابد.

محمد قادری، رئیس اورژانس هوایی استان تهران گفت: هفته گذشته یک مرد ۲۶ ساله در پل دختر در اثر واژگونی خودرو دچار حادثه‌ای شدید شد که منجر به قطع کامل دست راست او از ناحیه شانه شد و با توجه به اهمیت زمان طلایی برای پیوند و ترمیم عضو، اورژانس هوایی کشور سریعاً وارد عمل شد تا جان و عضو مصدوم حفظ شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: با هماهنگی دقیق بین تیم‌های مختلف، تصمیم گرفته شد بیمار به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شود که مجهز به بخش جراحی پلاستیک و ترمیمی است. برای این منظور، سه بالگرد به صورت متوالی و هماهنگ به پرواز درآمدند و ابتدا بالگرد خرم‌آباد به پل دختر رفت و مصدوم را برداشت.

به گفته وی؛ سپس بالگرد اورژانس اراک بیمار را از خرم‌آباد به ساوه منتقل کرد و در نهایت، بالگرد اورژانس هوایی تهران بیمار را از ساوه به میدان ونک رساند و از آنجا، آمبولانس بیمار را به بیمارستان طالقانی منتقل کرد.

فرصت طلایی برای پیوند و ترمیم عضو

قادری خاطرنشان کرد: کل عملیات از زمان حرکت اولین بالگرد تا تحویل بیمار در بیمارستان تنها ۴ ساعت و نیم طول کشید. تیم‌های هوایی و زمینی با هماهنگی کامل و رعایت بالاترین استانداردهای ایمنی، موفق شدند این انتقال حساس را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند و این اقدام به موقع، فرصت طلایی برای پیوند و جراحی ترمیمی دست مصدوم را فراهم کرد و جان و سلامتی او را نجات داد.

رئیس اورژانس هوایی استان تهران اعلام کرد: این مأموریت نمونه‌ای موفق از هماهنگی بین استان‌ها و تیم‌های هوایی و زمینی در شرایط اضطراری بود و نشان‌دهنده آمادگی بالای اورژانس هوایی کشور برای حوادث حساس است.

