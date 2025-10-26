En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عملیات باورنکردنی: پرواز 3بالگرد برای نجات یک دست

یک مرد ۲۶ ساله در پل دختر در اثر واژگونی خودرو دچار قطع کامل دست شد و با عملیاتی نفس‌گیر و هماهنگی سه بالگرد به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا جان و عضو او نجات یابد.
کد خبر: ۱۳۳۶۴۱۶
| |
597 بازدید
عملیات باورنکردنی: پرواز 3بالگرد برای نجات یک دست

محمد قادری، رئیس اورژانس هوایی استان تهران گفت: هفته گذشته یک مرد ۲۶ ساله در پل دختر در اثر واژگونی خودرو دچار حادثه‌ای شدید شد که منجر به قطع کامل دست راست او از ناحیه شانه شد و با توجه به اهمیت زمان طلایی برای پیوند و ترمیم عضو، اورژانس هوایی کشور سریعاً وارد عمل شد تا جان و عضو مصدوم حفظ شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: با هماهنگی دقیق بین تیم‌های مختلف، تصمیم گرفته شد بیمار به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شود که مجهز به بخش جراحی پلاستیک و ترمیمی است. برای این منظور، سه بالگرد به صورت متوالی و هماهنگ به پرواز درآمدند و ابتدا بالگرد خرم‌آباد به پل دختر رفت و مصدوم را برداشت.

به گفته وی؛ سپس بالگرد اورژانس اراک بیمار را از خرم‌آباد به ساوه منتقل کرد و در نهایت، بالگرد اورژانس هوایی تهران بیمار را از ساوه به میدان ونک رساند و از آنجا، آمبولانس بیمار را به بیمارستان طالقانی منتقل کرد.

فرصت طلایی برای پیوند و ترمیم عضو

قادری خاطرنشان کرد: کل عملیات از زمان حرکت اولین بالگرد تا تحویل بیمار در بیمارستان تنها ۴ ساعت و نیم طول کشید. تیم‌های هوایی و زمینی با هماهنگی کامل و رعایت بالاترین استانداردهای ایمنی، موفق شدند این انتقال حساس را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند و این اقدام به موقع، فرصت طلایی برای پیوند و جراحی ترمیمی دست مصدوم را فراهم کرد و جان و سلامتی او را نجات داد.

رئیس اورژانس هوایی استان تهران اعلام کرد: این مأموریت نمونه‌ای موفق از هماهنگی بین استان‌ها و تیم‌های هوایی و زمینی در شرایط اضطراری بود و نشان‌دهنده آمادگی بالای اورژانس هوایی کشور برای حوادث حساس است.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
عملیات نجات بالگرد قطع عضو قطع دست پرواز پل دختر واژگونی خودرو خبر فوری بیمارستان طالقانی تهران
یمن در آستانه جنگ بزرگ: آیا دریای سرخ میدان نبرد بعدی است؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نشستن پرواز تهران – کرمان در بندرعباس!
عملیات هوانیروز برای نجات ۸ تکنسین گرفتار در باتلاق
فرود اضطراری پرواز چابهار - تهران در فرودگاه کرمان
برقراری پروازهای مستقیم تهران - دوحه و بالعکس
قطع عضو ۲۰ نفر در حوادث چهارشنبه‌سوری امسال
تصاویر مانور هواپیماهای فوق‌سبک بر فراز برج میلاد
افزایش چشمگیر مبتلایان کرونا نیازمند بستری
وحشت در پرواز رامسر به تهران
اتفاق تلخ برای نوجوان ساوجی بر اثر انفجار مواد محترقه
چهارشنبه سوری نیامده ۴۴ عضو را قطع کرد
ورود بالگرد به ناوگان آتش‌نشانی به کجا رسید؟
لغو پرواز تهران به پاریس
پرواز تلخ «آرمین» در جشن تولد نامزدش
تخلیه ضلع غربی پل دختر به دلیل احتمال وقوع سیل
انتقال هوایی دختربچه قطع عضو شده از دزفول به تهران
فرود اضطراری پرواز تهران_پاریس در فرودگاه تبریز
آمریکا به برقراری پرواز تهران به کاراکاس واکنش نشان داد
امدادرسانی به سیل زدگان پلدختر شدت می‌گیرد
طغیان رودخانه در محور قدیم خرم آباد - پل دختر
سیل قسمتی از شهر پل‌دختر را زیر آب برد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
طعنه ابوطالب حسینی به فیلم عروسی دختر شمخانی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
FATF درخواست ایران را رد کرد
عزیز جعفری: شهادت شهید طهرانی مقدم سهل انگاری بود
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل از آذربایجان به ایران حمله کرد / روسیه 24 ساعته دارد به ایران سلاح می‌فرستد
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
جهش ۸۰ درصدی نرخ دلار آمریکا در بازار/ طلا و سکه رکورد تاریخی زدند
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۶۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۹۲ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۶۹ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۶ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۳ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۵۹ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bf6
tabnak.ir/005bf6