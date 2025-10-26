عکس: سلفی ویژه پژمان جمشیدی پس از آزادی

به گزارش تابناک، بهنام ابوالقاسمپور، مهاجم اسبق پرسپولیس که دوران درخشانی را در سایپا و با همراهی پژمان جمشیدی پشت سر گذاشته و رفاقتی نزدیک با این چهره شناختهشده دنیای هنر دارد، در سالهای گذشته به همراه او به «دوقلوهای پرسپولیس» شهرت یافته بود. او طی روزهای اخیر نیز تمامقد در برابر شایعات مطرحشده درباره پژمان جمشیدی ایستاد.
ابوالقاسمپور که پس از پایان دوران بازیگری، فعالیت خود را در حوزه مدیریت ورزشی دنبال میکند و در حال حاضر در باشگاه استقلال خوزستان حضور دارد، در مجتمعی سکونت دارد که محل اقامت پژمان جمشیدی نیز در همانجاست و عملاً همسایه او محسوب میشود.
دقایقی پس از آزادی پژمان جمشیدی، ابوالقاسمپور تصویری سلفی و صمیمانه با او منتشر کرد تا به این شکل خوشحالی خود را از پایان شرایط پراسترس اخیر نشان دهد.