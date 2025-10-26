به گزارش تابناک به نقل از شبکه خبری «الجزیره»، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا شامگاه شنبه در جریان توقف کوتاه خود در دوحه، در دیدار «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر گفت: «قطر متحد بزرگ ایالات متحده است.»
بنا بر این گزارش، ترامپ در ادامه این دیدار افزود: «ما از قطر قدردانی میکنیم. ما اکنون خاورمیانهای امن داریم و میخواهیم که این وضعیت همچنان حفظ شود.»
دونالد ترامپ که در هواپیمای مخصوص ریاستجمهوری ایالات متحده پذیرای امیر قطر بود آن را «افتخارآمیز» خواند و علاوه بر این، از «کار فوقالعاده» آنها برای اوضاع غرب آسیا تمجید کرد.
امیر قطر نیز خطاب به رئیسجمهور آمریکا گفت: «به محض اینکه خبردار شدم برای سوختگیری در دوحه توقف خواهید داشت، گفتم خدمت برسم و به شما خوشامد میگویم.»
وی افزود: «شما یک رهبر محبوب در کشورتان هستید و ما کارهای زیادی با هم برای صلح در خاورمیانه انجام دادهایم.»