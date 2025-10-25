به گزارش تابناک به نقل از یورونیوز، آلمان در چارچوب بخشی از برنامه کنار گذاشتن انرژی هستهای و دنبال کردن سیاست گذار به منابع انرژی پاک، نیروگاههای هستهای خود در گوندرمینگن، بروکدورف و گروند را در دسامبر ۲۰۲۱ از رده خارج کرد.
اانتظار میرود روند برچیدن کامل این تأسیسات تا سال ۲۰۴۰ به پایان برسد.
دو برج خنککننده نیروگاه از رده خارجشده گوندرِمینگن در ایالت بایرن، روز شنبه طی یک عملیات کنترلشده با استفاده از مواد منفجره تخریب شدند.
این نیروگاه بهمدت نزدیک به ۶۰ سال یکی از نمادهای مهم شهری بوده و نقش قابلتوجهی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه ایفا کرده است.
با وجود تلخی تعطیلی نیروگاه برای ساکنان منطقه، هزاران نفر روز شنبه در محل گرد آمدند تا شاهد حذف دو برج نمادین از افق شهر باشند. شهرداری که از پیش برای حضور جمعیت زیاد آماده شده بود، منطقهای امن در اطراف نیروگاه تعیین کرد تا عملیات بدون خطر انجام شود.