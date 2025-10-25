حزب الله لبنان: از سلاحمان دست نخواهیم کشید

نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان با اشاره به اینکه این حزب از سلاحش دست نخواهد کشید، از حملات روزانه اشغالگران علیه لبنان سخن گفت.

به گزارش تابناک به نقل از اسکای نیوز عربی، محمود قماطی نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان گفت که حزب الله هرگز سلاحش را تحویل نخواهد داد زیرا عامل قدرت لبنان و حاکمیت این کشور است.

وی افزود: دشمن روزانه به ما حمله می کند. فشارهای آمریکا و اروپا علیه ما تاثیری بر ما ندارد.

قماطی تاکید کرد: ما به قطعنامه ۱۷۰۱ پایبندیم اما اسرائیل به آن پایبند نیست.

وی به ناتوانی آمریکا و فرانسه در مجبور کردن رژیم صهیونیستی در تن دادن به آتش بس اشاره کرد.

پیش از این نیز شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله بر مخالفت با خلع سلاح حزب الله تاکید کرده بود.