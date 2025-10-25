پیش‌بینی‌های هواشناسی استان تهران نشان می‌دهد که در روزهای آینده نه تنها هوا سرد نمی‌شود بلکه هوای به نسبت گرم در انتظار تهرانی‌هاست به گونه‌ای که در برخی مناطق بین ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد هوا گرم می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا،‌ براساس اطلاعات موجود هواشناسی تهران، در پنج روز آینده وضعیت جوی استان، آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر با افزایش نسبی وزش باد همراه می‌شود.

طبق این گزارش،‌ پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی استان، در این مدت به ویژه در نیمه جنوبی و غربی در برخی ساعات عصر و شب افزایش وزش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال خیرش موقتی یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار به ویژه در امروز مورد انتظار است.

براساس اطلاعات هواشناسی تهران، با توجه به پایداری جوی و عدم وزش باد قابل ملاحظه در روزهای پایانی هفته به ویژه چهارشنبه افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد شهری دور از انتظار نخواهد بود.

بارش پراکنده در ارتفاعات

هواشناسی استان تهران همچنین برای امروز شنبه سوم آبان‌ماه در ارتفاعات گاهی افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی کرده است.

برمبنای اطلاعات موجود هواشناسی استان، هوای پایتخت از بازه زمانی شنبه سوم تا چهارشنبه هفتم آبان ماه، آسمان صاف تا کمی ابری، همراه با غبار رقیق، گاهی وزش باد شدید و پدیده گرد و خاک مورد انتظار است، این پدیده تا پایان هفته در این استان ادامه دارد.

براساس اعلام هواشناسی استان تهران، بیشینه دمای پایتخت به طور میانگین بین ۲۶ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد می‌رسد که نشان می‌دهد که دمای هوا در این مدت تغییر محسوسی ندارد اما در برخی مناطق بین ۲ تا ۳ درجه تغییر خواهد کرد. کمینه دما در این کلانشهر نیز در این بازه زمانی بین ۱۵ تا ۱۶ درجه تغییر می‌کند.