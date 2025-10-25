En
اعلام آمادگی ترامپ برای دیدار با کیم جونگ اون

رئیس جمهور آمریکا گفت: روابطی عالی با رئیس جمهور کره شمالی دارم و اگر او خواهان دیدار با من باشد، من برای ملاقات با او آماده هستم. کره شمالی سلاح هسته‌ای متعددی دارد.
به گزارش تابناک به نقل از العالم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی سخنانی به اشاره به قدرت اتمی کره شمالی خاطرنشان کرد: روابطی عالی با رئیس جمهور کره شمالی دارم و اگر او خواهان دیدار با من باشد، من برای ملاقاتش آماده هستم. کره شمالی سلاح هسته‌ای متعددی دارد.

وی همچنین با بیان این که ما به لطف تعرفه‌های گمرکی، اموال زیادی را به کشورمان بازمی‌گردانیم، افزود: کانادایی‌ها یک ویدئوی جعلی منسوب به ریگان رییس جمهور اسبق آمریکا منتشر کردند و این امر وحشتناک است.

رییس جمهور آمریکا گفت: اقدام کانادا در پخش ویدئویی درباره تعرفه‌های گمرکی و اظهارات رییس جمهور اسبق وحشتناک است.

هفته گذشته، کانادا یک ویدئوی تبلیغاتی از ریگان منتشر کرده بود که در این تبلیغ، ریگان که جمهوری‌خواه بود ـ تعرفه بر کالاهای خارجی را به‌دلیل ایجاد بیکاری و جنگ‌های تجاری مورد انتقاد قرار می‌داد.
ترامپ در واکنش به ویدیوی تبلیغاتی دولت کانادا گفت این ویدیو «جعلی» و «احتمالاً ساخته هوش مصنوعی» است.

وی افزود: رییس جمهور حق دارد از تعرفه‌های گمرکی، به ویژه در موارد مربوط به امنیت ملی استفاده کند.

ترامپ همچنین خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم طرف چینی بخواهد که ما تا اول نوامبر تعرفه‌های صددرصدی علیه آن اعمال کنیم، این برای آنها خوب نیست.

وی گفت: چین برای دستیابی به توافق باید امتیازهای بسیاری ارائه دهد؛ این امر در مورد ما نیز صدق می کند. اینک اوضاع خوب پیش می رود.

