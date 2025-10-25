En
مسمومیت گازی یک مادر و کودک در تهران

سخنگوی آتش‌نشانی تهران از گازگرفتگی یک زن ۳۳ ساله و فرزند ۳ ساله‌اش در تهرانپارس خبر داد و گفت: این دو نفر با ورود سریع آتش‌نشانان جان سالم به در بردند.
مسمومیت گازی یک مادر و کودک در تهران

به گزارش تابناک، جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی شهر تهران اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۵:۵۰ دقیقه در خیابان زهدی، خیابان پردیس گزارش شد و ایستگاه شماره ۹۲ بلافاصله به محل اعزام شد. آتش‌نشانان در کمتر از دو دقیقه به محل رسیدند.

ملکی افزود: در این حادثه یک خانم ۳۳ ساله و فرزند ۳ ساله‌اش که در منزل بی‌حال و دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن بودند، توسط عوامل اورژانس تحت مراقبت قرار گرفتند و خوشبختانه هر دو زنده ماندند.

وی دلیل حادثه را باز ماندن شیر آب گرم و روشن ماندن آبگرمکن دیواری در منزلی کوچک با متراژ حدود ۵۰ متر عنوان کرد و گفت: این وسعت برای نصب آبگرمکن دیواری مناسب نیست و بسته بودن در و پنجره‌ها، انتشار گاز مونوکسید کربن را افزایش داده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی گفت: سازمان آتش‌نشانی با نصب آبگرمکن‌های دیواری یا پکیج در واحدهای کمتر از ۶۵ تا ۷۰ متر موافقت نمی‌کند و توصیه می‌کند در صورت نبود فضای مناسب، از آبگرمکن‌ها یا پکیج‌های فن‌دار استفاده شود تا آلاینده‌ها به خارج هدایت شوند و مسیر ورود هوا به داخل محیط همیشه باز باشد.

ملکی با اشاره به آغاز فصل سرما خاطرنشان کرد: هر ساله با استفاده از وسایل شعله‌دار مانند بخاری، شومینه، پکیج یا آبگرمکن دیواری بدون در نظر گرفتن مسیر ورود هوا، خطر حوادث ناشی از گاز مونوکسید کربن افزایش می‌یابد.

وی در پایان افزود: عملیات امدادی ساعت ۱۶:۲۰ دقیقه به پایان رسید.

تهرانپارس گاز گرفتگی مسمومیت گازی گاز منوکسید کربن آب گرمکن وسایل گازسوز ایمنی خبر فوری
