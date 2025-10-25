​​استمرار سودآوری بانک صادرات ایران با رشد 57 درصدی درآمدهای عملیاتی

طبق این گزارش، بانک با سرمایه ثبتشده بیش از ۷۸۲ هزار میلیارد ریال، نسبت کفایت سرمایه خود را به ۳ درصد رسانده و با تمرکز بر سودآوری عملیاتی و باکیفیت، روند رشد درآمدها و کنترل هزینهها را دنبال میکند.
رشد چشمگیر درآمدهای عملیاتی
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، درآمدهای عملیاتی نماد «وبصادر» در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد ۵۷ درصدی به ۸۰۳ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال رسید. همچنین درآمد بانک از محل سود تسهیلات با رشد ۴۴ درصدی همراه بوده که بیانگر تمرکز بر بخشهای مولد با بازده مناسب است. سیاست راهبردی بانک در این دوره بر بهبود ترکیب پرتفوی اعتباری و ارتقای فرآیند اعتبارسنجی مشتریان متمرکز بوده است.
درآمد حاصل از سپردهگذاری در شبکه بانکی نیز با جهش ۱۹۷۴ درصدی به بیش از ۳۹ هزار و ۵۴۱ میلیارد ریال رسید؛ رشدی که نشاندهنده استفاده بهینه از فرصتهای کوتاهمدت سرمایهگذاری در بازار بینبانکی است.
درآمد سرمایهگذاری در اوراق بدهی نیز با رشد ۱۷۷ درصدی همراه شد که نشاندهنده حرکت هدفمند بانک به سوی ابزارهای کمریسک و با بازده تضمینشده مانند اوراق دولتی است. از سوی دیگر، درآمد حاصل از سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار با رشد ۸۲ درصدی به ۵۷ هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال رسید و گویای مدیریت هوشمندانه پرتفوی سرمایهگذاریهای بانک است.
کنترل هزینه سود سپردهها
افزایش ۷۳ درصدی هزینه سود سپردهها بر روند سودسازی اثرگذار بوده است. به همین دلیل، مدیریت بانک نیمه دوم سال را با هدف کنترل هزینههای سود سپرده و تقویت پایه درآمدهای کارمزدی دنبال میکند تا رشد درآمدهای مشاع و غیرمشاع از هزینهها پیشی گیرد. در این مسیر، ترکیب سپردههای بانک به سمت منابع کمهزینه مانند سپردههای جاری و قرضالحسنه تغییر یافته که موجب کاهش بهای تمامشده منابع میشود.
سود ناخالص بانک صادرات ایران در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته و به ۲۱۹ هزار و ۵۱۱ میلیارد ریال رسید. با وجود اثر بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی، روند سودسازی متوقف نشد و سود خالص تا پایان شهریورماه به بیش از ۸ هزار و ۵۲۷ میلیارد ریال رسید. سود هر سهم (EPS) نیز در سطح ۱۱ ریال تثبیت شده که با وجود رشد هزینه سود سپردهها، نشاندهنده پایداری درآمد و تداوم سیاستهای محتاطانه در تخصیص منابع است.
کاهش چشمگیر مطالبات مشکوکالوصول
بانک صادرات ایران در حوزه مدیریت مطالبات نیز عملکرد قابلتوجهی داشته و هزینه مطالبات مشکوکالوصول را با کاهش ۷۹ درصدی از ۲۶ هزار و ۸۴۹ میلیارد ریال به ۵ هزار و ۷۱۸ میلیارد ریال کاهش داده است. این روند بیانگر بهبود کیفیت داراییها و افزایش بازپرداخت مطالبات معوق است.
رشد درآمدهای کارمزدی و توسعه بانکداری دیجیتال
درآمدهای کارمزدی بانک در نیمه نخست سال با رشد ۲۳ درصدی به ۶۲ هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال رسید. این موفقیت ناشی از توسعه زیرساختهای بانکداری دیجیتال، گسترش خدمات نوین و افزایش حجم تراکنشهای الکترونیکی است. عرضه محصولات نوآورانهای مانند «چکنو» و «ست» نیز جایگاه بانک در فضای رقابتی بانکداری دیجیتال را تثبیت کرده و سهم قابلتوجهی از درآمدهای غیرمشاع را ایجاد کرده است.
خروج از بنگاهداری و موتور جدید سودآوری
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بانک صادرات ایران از محل سرمایهگذاریهای غیربانکی سودی معادل ۳۳ هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال کسب کرده است؛ رقمی که رشد ۸۰۴۰ درصدی نسبت به سال قبل دارد. این دستاورد عمدتاً ناشی از واگذاری داراییهای سرمایهای، تجدید ارزیابی شرکتهای تابعه و تسویه بدهیهای بلندمدت است. سیاست خروج از بنگاهداری علاوه بر بهبود تراز مالی، موجب افزایش نقدینگی و تقویت توان تسهیلاتدهی بانک شده و نشاندهنده تغییر استراتژیک در جهت تمرکز بر سرمایهگذاریهای سودآور است.
بهبود کیفیت داراییها و نقدینگی
بررسی ترازنامه بانک در پایان شهریورماه نشان میدهد جمع داراییهای بانک با رشد ۱۶ درصدی به بیش از ۱۹ هزار هزار میلیارد ریال رسیده است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش موجودی نقد، رشد تسهیلات اعطایی و تقویت سرمایهگذاریهاست.
موجودی نقد بانک با جهش ۹۴ درصدی افزایش یافته و نشاندهنده بهبود مدیریت نقدینگی و توان پرداخت تعهدات کوتاهمدت است. تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی نیز با رشد ۸ درصدی به ۹ هزار و ۲۹۰ هزار میلیارد ریال رسید و بیانگر نقش فعال بانک در تأمین مالی تولید و تجارت است. همچنین سپردههای مشتریان بانک با رشد ۲۵ درصدی همراه بوده که نشاندهنده افزایش اعتماد عمومی و موفقیت بانک در جذب منابع بلندمدت است.
نقدینگی عملیاتی نیز در نیمه نخست سال بهبود چشمگیری داشته و جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی با رشد ۱۴ برابری به بیش از ۱,۱۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ روندی که ناشی از واگذاری سرمایهگذاریهای غیرمولد و بازگشت وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت است.
مسیر روشن سودآوری پایدار
بانک صادرات ایران با تکیه بر برنامههای توسعهای و راهبردهای مدیریتی، مسیر رشد خود را در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داد. هیأتمدیره بانک بر کاهش هزینه سود سپردهها، توسعه خدمات دیجیتال، افزایش بهرهوری نیروی انسانی و بهبود ساختار سرمایه تمرکز دارد.
هدایت پرتفوی تسهیلاتی به سمت بخشهای مولد و کمریسک، بهرهگیری از سامانههای نوین اعتبارسنجی و کنترل مطالبات غیرجاری از دیگر محورهای اصلی برنامه بانک است. رشد ۵۷ درصدی درآمدهای عملیاتی، افزایش ۹ درصدی سود خالص، بهبود نسبت کفایت سرمایه و رشد قابلتوجه سپردههای مشتریان، همگی نشاندهنده مسیر هوشمندانه و پایدار بانک صادرات در فضای رقابتی نظام بانکی کشور است. پیشبینی میشود این بانک در نیمه دوم سال نیز با تداوم اصلاح ساختار درآمدی، کنترل هزینهها و بهرهگیری از فرصتهای سرمایهگذاری، روند سودسازی پایدار خود را ادامه دهد.