مربی تیم فوتبال استقلال گفت: همه بازیکنان باید بدانند که تازه مسیر اصلی ما در لیگ آغاز شده و استقلال در حال نزدیک شدن به سطح واقعی خود است.

به گزارش تابناک، خسرو حیدی در مصاحبه با رسانه رسمی باشگاه استقلال با اشاره بازی تیمش مقابل فجرسپاسی شیراز در هفته هشتم لیگ برتر باشگاه‌های ایران، اظهار کرد: بازی فردا برای ما از لحاظ فنی و روحی بسیار مهم است. در هفته گذشته در لیگ قهرمانان آسیا نتیجه خوبی کسب کردیم که از نظر روانی تاثیر مثبتی بر بازیکنان گذاشت و باعث شد دوباره به شرایط مطلوب‌تری در جدول آسیایی برگردیم. حالا می‌خواهیم این روند را در لیگ نیز حفظ کنیم.

وی افزود: پس از بازگشت به لیگ، دو دیدار اخیرمان را با عملکردی قابل قبول پشت سر گذاشتیم، همه بازیکنان باید بدانند که تازه مسیر اصلی ما در لیگ آغاز شده و استقلال در حال نزدیک شدن به سطح واقعی خود است. انگیزه بازیکنان باید چند برابر شود تا بتوانیم در مسیر موفقیت گام‌های محکم‌تری برداریم.

مربی استقلال خاطرنشان کرد: فجرسپاسی، تیمی منسجم و پرانگیزه است که پس از صعود به لیگ برتر، برابر تیم‌های بالای جدول نتایج خوبی گرفته است. این مساله نشان می‌دهد بازی آسانی پیش‌رو نداریم.

حیدری تصریح کرد: استقلال هستیم و می‌خواهیم روند مثبت خود را ادامه دهیم، پیروزی در این دیدار می‌تواند ما را به صدر جدول نزدیک‌تر کند و به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به میزبانی فجرسپاسی اعلام کرد: بازگشت این تیم باسابقه به لیگ برتر اتفاقی مثبت برای فوتبال ایران است. بازی در شیراز همیشه لذت‌بخش است و هواداران استقلال در این شهر از پرشورترین هواداران کشور هستند، امیدوارم فردا در ورزشگاه حضور پیدا کنند و تیم‌شان را حمایت کنند تا شاهد دیداری زیبا باشیم.

مربی استقلال درباره تقابل استقلال با پیروز قربانی کاپیتان اسبق آبی‌پوشان که در حال حاضر هدایت فجرسپاسی را بر عهده دارد، این جملات را بر زبان آورد: پیروز قربانی از هم‌دوره‌ای‌های من است. او از مربیان نسل جدید فوتبال ایران محسوب می‌شود که نتایج خوبی گرفته است، برای او آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم بازی فردا دیداری جذاب و تماشاگرپسند برای هر دو تیم باشد.

حیدری تاکید کرد: امیر عرب براقی از داوران خوب فوتبال ایران است، اما طبیعی است که حساسیت‌هایی نسبت به قضاوت او وجود داشته باشد. در بازی ما مقابل استقلال خوزستان، صحنه‌ای وجود داشت که کارشناسان داوری نیز اعلام کردند خطا و پنالتی بوده اما در VAR بررسی نشد، در آن دیدار عرب براقی در اتاق VAR حضور داشت. با این حال امیدوارم داوری بازی فردا برای هر دو تیم دقیق و بدون اشتباه باشد تا مسابقه‌ای سالم و زیبا رقم بخورد.

مربی استقلال در پایان با اعتراض به تغییر ساعت برگزاری مسابقه با فجر، گفت: تقریبا تمام بازی‌ها ساعت ۶ یا ۷ عصر برگزار می‌شد، اما نمی‌دانم چرا این دیدار را به ساعت ۳ بعدازظهر منتقل کردند. این تغییر باعث بر هم خوردن برنامه تغذیه و استراحت بازیکنان می‌شود و حتی در رفت‌وآمد تیم‌ها نیز تاثیر دارد. البته این موضوع بهانه نیست، اما انتظار می‌رفت فدراسیون در برنامه‌ریزی زمان مسابقات تصمیم دقیق‌تری بگیرد.

این دیدار فردا یکشنبه در ورزشگاه پارس شیراز برگزار می‌شود.