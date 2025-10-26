۵ شهر ایران که بیشترین مسمومیت الکلی را دارند

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ هفته اول آبان به عنوان هفته پیشگیری از مسمومیتها نامگذاری شده است. شعار امسال این هفته، «با پیشگیری آگاهانه از وقوع مسمومیتها، زندگی را ایمنتر کنیم» است که با هدف افزایش آگاهی عمومی و تقویت اقدامات پیشگیرانه از مسمومیتها برگزار میشود.
بنابر اعلام دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سلامت سازمان غذا و دارو، امروزه مسمومیت ناشی از مصرف خوراکی مشروبات الکلی دست ساز و تقلبی بسیار شایع است.
بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال ۱۴۰۳، ۶ درصد و در پنج ماه اول سال ۱۴۰۴، ۵ درصد از مرگ و میرها به دلیل مسمومیت با الکلها اتفاق افتاده است.
بر اساس آمارهای دریافت شده از بیمارستانهای مرجع مسمومیت در کشور، مشاهده میشود در سال ۱۴۰۳، ۱۰ درصد و در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴، ۵/۸ درصد از مراجعان مسمومیت به بیمارستانهای سراسر کشور با الکلها مسموم شدهاند.
در سال ۱۴۰۳ بیشترین مسمومیت با الکل به ترتیب در شهرهای کرج، تهران، مشهد، مازندران و اهواز گزارش شده است.