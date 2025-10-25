En
جاده چالوس یک‌طرفه شد

جانشین پلیس راه فراجا اعلام کرد: از ساعت ۱۷ امروز (شنبه ۳ آبان) تردد از جنوب به شمال آزادراه تهران شمال و محور کرج چالوس ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۳۶۳۴۶
269 بازدید
جاده چالوس یک‌طرفه شد

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با توجه به حجم سنگین ترافیک در محور شمال به جنوب، به‌ویژه در محدوده آزادراه تهران شمال و محور کرج چالوس، از ساعت ۱۷:۰۰ امروز (شنبه ۳ آبان ماه)، تردد کلیه وسایل نقلیه از مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران شمال و محور کرج چالوس ممنوع شد.

جانشین پلیس راه فراجا افزود: برای تسهیل در تخلیه بار ترافیکی و بازگشت ایمن مسافران، از ساعت ۱۹:۰۰ امشب نیز، محدوده پل زنگوله در مسیر شمال به جنوب به‌صورت یک‌طرفه (از شمال به سمت تهران و کرج) اجرا خواهد شد.

سرهنگ محبی تأکید کرد: رانندگان ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از توقف‌های غیرضروری در حاشیه مسیر خودداری کرده و همکاری لازم را با عوامل پلیس راه داشته باشند.

پلیس راه جاده چالوس ترافیک سنگین یک طرفه خبر فوری
