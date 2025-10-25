En
پایان کار ستاره سینما در ورزش

بازیگر سرشناس سینمای ایران از سرپرستی تیم ملی پدل کناره‌گیری کرد. او با انتشار یک استوری خبر از کناره‌گیری خود داد.
پایان کار ستاره سینما در ورزش

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ حدود دو سال قبل بود که نشست خبری رشته ورزشی پدل (padel) در محل فدراسیون تنیس برگزار شد و در این نشست محمدرضا گلزار به عنوان عضو هیات رئیسه پدل و سرپرست تیم ملی این رشته معرفی شد.

محمدرضا گلزار در آن مقطع و پس از عضویت در هیات رئیسه انجمن پدل ایران گفت: «در این مدت خیلی تلاش کردم که این سمت را نپذیرم. آن‌هم با وجود اینکه من عاشق ورزش هستم، مخصوصاً ورزش پدل که بسیار جذاب است. همه می‌دانید که پذیرش این سمت چه مسئولیت سنگینی است. با این حال من قول دادم که کمک کنم و به عهدم وفادارم و امیدوارم با کمک اهالی رسانه به افتخارات بین‌المللی دست پیدا کنیم. از وزارت ورزش و رئیس فدراسیون تنیس هم تشکر می‌کنم. امیدوارم بتوانیم با کمک هم بدرخشیم.»

امروز، اما گلزار بعد از حدود ۲۲ ماه از سمت خود استعفا کرد. او دیگر سرپرست تیم ملی پدل نخواهد بود و این تیم را در مسابقات پیش رو همراهی نخواهد کرد.

وی با انتشار یک استوری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

با سلام و احترام

اینجانب، پس از حدود دو سال افتخار همراهی با تیم ملی پدل، اکنون بر خود لازم می‌دانم که به دلایل مشغله‌های شخصی از سمت سرپرستی این تیم کناره‌گیری کنم. خوشبختانه در این مدت شاهد رشد و پیشرفت چشمگیر تیم بوده‌ام و اکنون زمان آن رسیده که این مسیر را به فرد شایسته دیگری واگذار کنم.

لازم می‌دانم تأکید کنم که این تصمیم به معنای دور شدن من از شما عزیزان نیست. من همواره در کنار شما خواهم بود و از دور حامی تلاش‌ها و موفقیت‌های شما خواهم ماند. اما از نظر رسمی، اکنون زمان خداحافظی از این مسئولیت فرا رسیده است.

برای همه شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم و مطمئنم که تیم ملی پدل ایران با قدرت و همت خود مسیر درخشانی را طی خواهد کرد.

با عشق و احترام/ محمدرضا گلزار

