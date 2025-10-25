En
کنار رفتن حماس از قدرت چه تبعاتی برای غزه دارد؟

به گزارش تابناک، علیرضا کمیلی تحلیلگر مسائل جهان اسلام در خصوص تغییرات سیاسی در غزه نوشت: این روز‌ها گفت‌و‌گو‌های واگذاری مدیریت غزه به گروهی مشترک از فلسطینی‌ها در جریان است. این مسأله می‌تواند مزایا و مضراتی را داشته باشد و البته امری است که مقاومت غزه بدان از خیلی وقت قبل تن داده و تبعات مختلف آن را پذیرفته است. 
 فرصت‌ها و تهدید‌های عدم حضور مقاومت در مدیریت آتی غزه در داخل غزه می تواند چنین باشد:  مقاومت خصوصا در لایه نظامی خود به عنصری پارتیزانی و زیرزمینی بدل خواهد شد و درگیری‌های آینده او با عناصر دست نشانده غرب از خود فلسطینی‌ها خواهد بود و حتما کاری بس سخت‌تر از شرایط قبل از ۲۰۰۵ پیش روی خود خواهد داشت. 
 
 رژیم صهیونی دیگر حق ندارد به بهانه وجود مقاومت در مصدر مدیریت غزه، مردم آن منطقه را گرسنگی داده یا بمباران کند. البته این رژیم بی حیاست ولی از منظر جهانی نیز این تغییر علنی قدرت، مشروعیت محاصره یا حملات را از بین می‌برد. 
 
در منطقه هم  گرچه مقاومت هیچ وقت نماینده رسمی فلسطین نبوده ولی پس از توافق ترامپ و کنار گذاشته شدن آنان از غزه، بعید نیست که حضور کادر‌های آنان در منطقه خصوصا قطر و ترکیه نیز دچار مشکل حقوقی بشود و فشار‌ها افزایش یابد چرا که دیگر با آنان بمثابه رییس دولت در غزه هم معامله نخواهد شد.
 
 احتمالا کمک‌های منطقه‌ای و جهانی بیشتری به سمت غزه خواهد آمد چرا که سابقا کمک‌های جهانی تحویل دولت خودگردان بعنوان نماینده رسمی فلسطینی می‌شد ولی اکثر آن در غزه خرج نمی‌شد ولی حالا بهانه‌ای بنام دولت مقاومت وجود ندارد.
حماس فلسطین غزه علیرضا کمیلی
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
7
0
پاسخ
قابل قبول نیست انتخاب مردم جهان و ایران حماس هست
