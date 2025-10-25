در جامعه‌ای که در آن ادایی بودن باعث فخر است، مدیر یکی از مهم‌ترین و پرطرفدارترین باشگاه‌های فوتبالش هم ادای حمایت از سرمربی تیم را در می‌آورد و همان لحظه نماینده‌اش در حال مذاکرده با جانشین اوست.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، روزهای پرتلاطم پرسپولیس ادامه دارد؛ حتی پیروزی مهم و روحیه‌بخش مقابل ذوب‌آهن هم چیزی را تغییر نداد. دلیلش هم واضح و روشن است؛ این «بنا» از ابتدا ناموزن بالا رفت چون «خشت اول» آن کج گذاشته شد.

پرسپولیس در حالی مقطع نقل‌وانتقالات و آماده‌سازی پیش فصل را پشت سرگذاشت که اعتماد به مدیریت در پایین‌ترین حد خود قرار داشت و آشناترین جمله برای رضا درویش، شعار «حیا کن رها کن» بود. در چنین وضعیتی او سراغ نامی رفت که تردیدهای زیادی برای موفقیتش روی نیمکت سرخ‌های پایتخت وجود داشت.

در ادامه هم همان اتفاقی افتاد که هواداران از آن بیم داشتند. تیم وحید هاشمیان نه تنها از لحاظ نتیجه‌گیری موفق عمل نکرد، بلکه در شکل و نوع فوتبالی هم که بازیکنانش ارئه می‌دادند، شورانگیز و جذاب نبود و نتوانست رضایت هواداران و کارشناسان را کسب کند. البته با این توضیح که پرسپولیس هم از هفته اول با ترکیبی ناقص لیگ را شروع کرد و برخی خواسته‌های کادرفنی برای جذب بازیکن هم اجرایی نشد، اما آنچه بعد از شکست پرسپولیس در هفته هفتم مقابل خیبر خرم‌آباد رقم خورد، تمام و کمال نشان از مدیریت کارنابلد داشت که خود در نقش تولید کننده بحران عمل می‌کند.

در روزهای منتهی به دیدار حساس پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن، همه چیز مشخص شده بود اما هیچ‌کس تمایلی نداشت به صورت رسمی درباره آن صحبت کند! در واقع وحید هاشمیان در سخت‌ترین و عجیب‌ترین شرایطی که امکان دارد یک سرمربی آن را تجربه کند، قرار گرفت. تمام خبرها و نشانه‌ها حکایت از قطع همکاری قریب‌الوقوع با هاشمیان داشت و در این بین مسئولان باشگاه پرسپولیس و به طور خاص پیمان حدادی و علی اینانلو، ابایی نداشتند که تأیید کنند با برانکو و اوسمار صحبت کرده‌اند و به آنها پیشنهاد داده‌اند. در این میان تقریبا از ۴۸ ساعت قبل از بازی با ذوب‌آهن خبرهای غیررسمی و تأیید نشده حکایت از این داشت که توافق با اوسمار انجام شده و این مربی برزیلی به زودی به ایران سفر می‌کند تا جانشین هاشمیان شود.

با تمام این اوصاف، آنچه بیش از تمام اظهارات و تصمیمات مدیریت فعلی پرسپولیس، توی ذوق زد، اطلاعیه چند خطی این باشگاه پیش از بازی با حریف اصفهانی در روز جمعه بود. این اطلاعیه در رسانه رسمی باشگاه منتشر شد که در آن آمده بود: «با توجه به انتشار اخبار ضدونقیض در روزهای اخیر که موجب سردرگمی هواداران عزیز شده است و با در نظر گرفتن حساسیت دیدار پیش‌‌رو مقابل ذوب‌آهن، باشگاه پرسپولیس تأکید می‌کند که اخبار موثق و رسمی صرفاً از طریق رسانه‌های رسمی این باشگاه منتشر می‌شود. از هواداران گرامی درخواست می‌شود ضمن پرهیز از توجه به شایعات و اخبار غیررسمی، با حمایت کامل و همه‌جانبه از تیم محبوب خود، زمینه‌ساز آرامش و موفقیت پرسپولیس در این دیدار حساس باشند.»

اطلاعیه باشگاه پرسپولیس، معنادار و البته به غایت عجیب بود. معنادار از این لحاظ که در میان تمام خبرهای ضدونقیض و شایعات درست و نادرست، وحید هاشمیان در متن آن قرار داشت و همه چیز مرتبط با او بود، اما در اطلاعیه باشگاه برای تشویق هواداران به حمایت، هیچ اشاره‌ای به سرمربی تیم نشد. عجیب هم از این حیث که در حقیقت هیچ شایعه یا خبر ضدونقیضی وجود نداشت و هر چه هم بود از مصاحبه‌های پیمان حدادی و علی اینانلو به عنوان رئیس و عضو هیأت مدیره باشگاه نشأت می‌گرفت.

سکانس نازیبای داستان هم بعد از اتمام بازی پرسپولیس مقابل ذوب‌آهن رقم خورد. جایی که پیمان حدادی شانه به شانه وحید هاشمیان حرکت کرد و در مقابل هواداران خشنود از کسب پیروزی، دست هاشمیان را بالا برد! دلیل این حرکت آنقدر مبهم بود که حتی برای خود هاشمیان هم برداشت نادرستی به وجود آورد و او در نشست خبری مدعی شد که شاید بتوان اینگونه برداشت کرد که معنایش شروع فصل جدیدی با اوست. هاشمیان درباره اینکه پیمان حدادی سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس در پایان دیدار دست او را مقابل هواداران بالا برد و شنیده می‌شود این بازی آخرین حضورش روی نیمکت سرخپوشان بوده، گفت: «من اگر بخواهم به برداشت هر کسی جواب بدهم، نمی‌شود. هر کسی یک برداشتی دارد. شاید از نظر یک نفر این بود، شاید از نظر یک نفر دیگر شروع کار من!» حال پرسش این است که پیمان حدادی با چه هدفی چنین شویی را به نمایش گذاشت؟ او که در حال حاضر مدیریت باشگاه را برعهده دارد، سعی کرد ادای مدیری را در بیاورد که در سخت‌ترین شرایط هم پشت سرمربی تیم می‌ماند و از او حمایت می‌کند. بالا بردن دست هاشمیان به نشانه یک قهرمان، چیزی جز داشتن نقاب به صورت نیست چرا که صبح فردای آن (امروز) مشخص شد که توافق با اوسمار نهایی شده و هاشمیان که در تمرین تیمش حاضر شده بود، احتمالاً برای آخرین بار به عنوان سرمربی در ورزشگاه شهید کاظمی دیده شد.

حال اینکه به نظر می‌رسد «ادایی» بودن، به بخشی از رفتار چهره‌ها و سلبریتی‌ها و مدیرانی تبدیل شده که توجهات را در جامعه جلب می‌کنند اما واقعیت چیز دیگری است. به تازگی ویدیویی از فریبا نادری، بازیگر در فضای مجازی وایرال شده است. او می‌گوید: «من از اون پولدار ادایی‌هام، ونک برای ما پایین‌شهر است...» اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده و واکنش‌های منفی فراوانی برانگیخته است. در جامعه‌ای که در آن ادایی بودن باعث فخر است، مدیر یکی از مهم‌ترین و پرطرفدارترین باشگاه‌های فوتبالش هم ادای حمایت از سرمربی تیم را در می‌آورد و همان لحظه نماینده‌اش در حال مذاکرده با جانشین اوست.