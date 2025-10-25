برخورد خاور با ۱۵ خودرو در بلوار سیمون بولیوار تهران

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از برخورد یک کامیون با ۱۵ خودرو در بلوار سیمون بولیوار در ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه سوم آبان ماه خبرداد.

وی در ادامه افزود: حوالی ساعت ۱۳:۳۰ یک دستگاه خاور در مسیر شمال به جنوب خیابان اقبال‌پور و محدوده خیابان سیمون بولیوار دچار حادثه شد و با تعدادی از خودروهای در حال حرکت و پارک‌شده برخورد کرد.

سرهنگ شریفی گفت: بر اساس اعلام اولیه، خاور به دلیل خالی کردن ترمز از کنترل خارج شده و پس از طی چند ده متر، با ۱۵ خودروی سواری برخورد کرده است در پی این سانحه، چند خودرو به‌شدت آسیب دیدند و یک نفر مصدوم که سرنشین یکی از خودروها بوده است به مراکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ شریفی افزود: علت دقیق حادثه در دست بررسی کارشناسان پلیس راهور است، اما نقص فنی در سیستم ترمز کامیون به‌عنوان عامل اولیه مورد بررسی قرار دارد.

رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در خاتمه افزود: این حادثه موجب ترافیک سنگین در آن محدوده شد که با تلاش مأموران پلیس راهور، مسیر بازگشایی شد.