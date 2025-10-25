تکواندوی ایران پس از حذف سه ورزشکارش که دو نفر از آنها مدالآور المپیک بودند، بالاخره موفق شد یک مدال خود را قطعی کند و حالا حاجموسایی صاحب نشان نقره شده است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مهدی حاجموسایی، نماینده وزن ۶۳- کیلوگرم تکواندوی ایران در ادامه رقابتهای تکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در ووشیِ چین، با عبور از سد یکی از بزرگترین نامهای این رشته و راهی فینال شد.
حاجموسایی در حالی در مرحله نیمهنهایی برابر جون جانگ، قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک از کرهجنوبی با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید که آرین سلیمی و ناهید کیانی دو مدالآور ایران در المپیک ۲۰۲۴ پاریس در روز نخست این رقابتها و مهلا مومنزاده، نماینده وزن ۴۹ کیلوگرم ایران با شکست مقابل رقبا از دور مسابقات حذف شدند.
تکواندوکار وزن ۶۳- کیلوگرم ایران در راند نخست با حساب ۹ بر ۷ به پیروزی رسید اما در راند دوم با نتیجه ۴ بر ۴ شکست را پذیرفت تا کار به راند سوم کشیده شود. در راند سرنوشتساز سوم این حاجموسایی بود که با نتیجه ۸ بر ۴ جون جانگ کرهای را شکست داد و به فینال رسید.
نماینده ایران در مسیر صعود خود تا فینال، تمام حریفانش را با اختلاف امتیاز بالا شکست داد؛ او ابتدا مکینتاش از انگلیس را با نتایج ۱۵ بر ۲ و ۸ بر صفر از پیشرو برداشت، سپس ارنست مرداناج از آلبانی را با حسابهای ۸ بر یک و ۱۷ بر ۲ شکست داد و در ادامه عمر دایاوغلو از ترکیه و کریستین برگن از نروژ نیز یکی پس از دیگری مغلوب حاجموسایی شدند تا او با چهار برد پیاپی و بدون از دست دادن حتی یک راند، به نیمهنهایی برسد.
حاجموسایی پس از عبور از دارنده مدال برنز المپیک و راهیابی به فینال، برای کسب مدال طلای جهان به مصاف محمد خلیل جندوبی، ستاره تونسی و دارنده مدالهای نقره و برنز المپیک رفت که البته با شکست در دیدار فینال، دستش به مدال طلا نرسید و به کسب نقره بسنده کرد.
همچنین پس از حذف آرین سلیمی و ناهید کیانی در روز نخست، مهلا مومنزاده نیز در روز دوم مسابقات و در وزن ۴۹- کیلوگرم حذف شد. او پس از برد در دور نخست مقابل نماینده بوتسوانا، در گام بعدی برابر حریف فرانسوی باخت و از دور مسابقات کنار رفت.