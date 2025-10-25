En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد؛

​سونامی قیمتی در سایپا+ جدول / مجوز وزارت صمت، مصرف‌کننده را له کرد!

​وزارت صمت بار دیگر با صدور مجوز افزایش‌های نجومی برای محصولات سایپا، آتش به بازار خودرو زد؛ به طوری که افزایش قیمت شاهین پلاس اتوماتیک تا مرز یک میلیارد و ۵۴ میلیون تومان در قیمت کارخانه، این سوال را مطرح می‌کند که آیا مصلحت دولت، تأمین سود خودروسازان است یا دفاع از قدرت خرید مردم؟
کد خبر: ۱۳۳۶۲۹۹
| |
1198 بازدید

​سونامی قیمتی در سایپا+ جدول / مجوز وزارت صمت، مصرف‌کننده را له کرد!

​خودروهایی که قرار بود «اقتصادی» باشند، حالا در آسمان قیمت کارخانه پرواز می‌کنند بررسی مقایسه ای تابناک بین قیمت‌های قدیم و جدید محصولات سایپا نشان می‌دهد که فاصله‌ای چند صد میلیون تومانی بین« آنچه بودیم» و «آنچه شدیم» ایجاد کرده است. حال سوال اساسی این است که آیا وزارت صمت به عنوان نهادی که مجوز افزایش قیمت را صادر کرده است پاسخگوی مردمی است که توان خرید اولین خودروی زندگی‌شان را از دست داده‌اند؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، صدور مجوزهای پی‌درپی توسط وزارت صمت برای افزایش‌های سرسام‌آور محصولات سایپا، عملاً سیاست‌های کنترل تورم را به چالش کشیده است ؛ به طوری که در سایه این مجوزها، بازار منتظر قیمت‌های جدید در دور بعدی است و سوال بسیاری از مردم این است که آیا این چرخه پایانی دارد؟

 افزایش قیمت‌های اعمال شده در محصولات سایپا (به‌ویژه با در نظر گرفتن آخرین قیمت‌های اعلامی برای آبان ۱۴۰۴) بسیار قابل توجه و در برخی موارد بیش از ۶۰ درصد است که این مساله انتقادات جدی را در پی داشته است و طبقه متوسط را از دستیابی به خودروی تولید داخل دورتر می‌کند.

شائبه های جدید برای وزارت صمت

درحالی که یکی از وظایف اصلی نهاد‌های ناظر مانند وزارت صمت و شورای رقابت، تنظیم بازار و کنترل قیمت‌هاست، اما صدور مجوز برای افزایش‌ قیمت های شدید شائبه چشم‌پوشی از این وظیفه را پررنگ کرده و آنچه درعمل اتفاق می افتد این است که وزارت صمت حمایت از تولیدکننده را به جای مصرف کننده در دستور کار خود قرار داده است.  

از سویی دیگر، ​خریداران در ازای افزایش قیمت‌های نجومی، انتظار بهبود محسوس در کیفیت، امکانات و استاندارد‌های خودرو‌ها را دارند؛ درحالیکه هیچ تغییری در کیفیت و آپشن خودروها نمی شود که به نظر می رسد این افزایش قیمت‌ تنها برای پوشش هزینه‌های ناشی از تورم و مدیریت ناکارآمدی‌های داخلی خودروسازان است. 

​سونامی قیمتی در سایپا / مجوز وزارت صمت، مصرف‌کننده را له کرد!

جدول فوق نشان می دهد که بیشترین درصد افزایش قیمت در مدل‌های جدیدتر مانند اطلس اتوماتیک (تا حدود ۷۰ درصد) مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد تقاضا برای مدل‌های جدیدتر و یا هزینه‌های تولید بالاتر آنها، بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌های بسیار شدید بوده است.

اما ​انتقاد اصلی اینجاست که در شرایطی که دولت و نهاد‌های تنظیم‌گر باید با تورم و گرانی مبارزه کنند، صدور مجوز‌های رسمی برای افزایش قیمت خودرو‌ها با این مقیاس، خود به عاملی برای دامن زدن به تورم و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل می‌شود که این اقدام نشان‌دهنده آن است که یا دولت در کنترل عوامل تولید خودروسازی ناتوان است و یا منافع خودروسازان را بر منافع مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت خودروهای سایپا وزارت صمت قیمت کارخانه ای محصولات سایپا قیمت بازار آزاد محصولات سایپا
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
FATF درخواست ایران را رد کرد
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان
بازیگر قدیمی تلویزیون: ماجرای پژمان را باور ندارم!
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۱ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۰ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bdD
tabnak.ir/005bdD