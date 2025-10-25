بلیط‌ فروشی رسمی دیسکو در پاکدشت!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مخاطبان یک رسانه در پویشی با عنوان «حیرت بزرگ برای ترویج برهنگی و دیسکو توسط دولت»، نسبت به بلیط فروشی برای برنامه‌های رقص مختلط در یک کارخانه در پاکدشت انتقاد کرده است. این مخاطب در پویش خود نوشته است: این‌ها فیلم دیسکو دبی نیست در پاکدشت تهران به اسم برنامه تجربه صداوتصویر در کارخانه نوآوری دیهیم با بلیط فروشی رسمی در سایت تیوال !رقص زنان برهنه همراه پسران!!! ما دیگر هیچ امیدی به حکومت اسلامی نداریم!

براساس آخرین پیگیری ها، این برنامه اجرا نشده است. یک منبع آگاه گفته است که این برنامه دو روز پیش از اجرا لغو شد و برای خاطیان و گردانندگان آن نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.