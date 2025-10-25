تحویل ۱۲۰ روزه برای خودروهای وارداتی‌

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ هفته گذشته مرحله جدید فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی آغاز و از روز سهشنبه ۲۹ مهرماه تا روز جمعه دوم آبان ماه ادامه داشت و متقاضیان این مرحله از ثبت نام خودروهای وارداتی، حداکثر باید دو اولویت را از میان سبد محصولات اعلام شده، انتخاب میکردند.
روز گذشته، جمعه (دوم آبان ماه) نیز مهلت چهار روزه برای ثبت نام خودروهای وارداتی به پایان رسید و متقاضیانی که از ۲۷ تا ۳۰ مهر ماه اقدام به وکالتی کردن حساب خود کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از موجودی حسابشان بلوکه شده بود، از امروز میتوانند، مبالغ بلوکه (مسدود) شده در حساب خود را برداشت کنند، در این راستا نیز، برخی از بانکها از صبح امروز اقدام به ارسال پیامک به کاربران کرده که میتوانند مبالغ مسدود شده را برداشت کنند.
مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو؛ عنوان کرد که در این دوره دو خودرو از شرکتهای چانگان و زوتی عرضه شد که عرضه خودروها به صورت فروش فوقالعاده بود و ۱۲۰ روزه به مشتریان تحویل داده میشود.