سخنگوی دولت گفت: رئیس‌جمهور به‌صورت مکرر بر موضوع مدیریت بازار تأکید دارد و جلسات ستاد تنظیم بازار تشکیل می‌شود. تلاش دولت بر کنترل گرانی و گران‌فروشی است و سازمان‌های ذیربط در این زمینه در تلاش هستند.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ظهر امروز در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم که با هدف تشریح اقدامات دولت صورت می‌گیرد، بیان کرد: موضوع بانک آینده به‌عنوان موضوعی که سال‌ها پرونده‌ی آن باز بوده و نگرانی‌های ایجاد می‌کرد به سرانجام رسید. سپرده‌گذاران این بانک نگرانی نداشته باشند چون حساب‌ها به بانک ملی منتقل خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی افزود: یکی از نگرانی‌های مردم، نگرانی درباره تورم است ولی یکی از دلایل خلق تورم ناترازی بانک‌هاست. وقتی بانک‌ها اضافه‌برداشت دارند، شاهد خلق تورم خواهیم بود. امیدواریم با اقدامات شایسته بانک مرکزی که با هماهنگی سایر دستگاه‌ها انجام داده، شاهد کنترل تورم هم باشیم.

سخنگوی دولت اظهار داشت: با توجه به دغدغه تولیدکنندگان در زمینه تامین سرمایه در گردش، مدلی جدید برای تامین مالی تامین شده که «سامانه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی» نام دارد. با این سامانه حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید صورت می‌گیرد.

مهاجرانی در ادامه درباره ارائه تسهیلات به بازنشستگان، خاطر نشان کرد: وام 50 میلیون تومانی برای 30 هزار نفر از این عزیزان پرداخت شده و 10 همت پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش در دو هفته گذشته پرداخت شده است.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی در تهران، گفت: صنعت لوازم خانگی با زندگی مردم ارتباط مستقیمی دارد؛ این صنعت در شش ماه گذشته رشد 10 درصدی داشته است. افزایش عمق تولید داخل را در این صنعت شاهد بودیم و تجهیزات مورد نیاز از داخل تامین می‌شود و بخشی از تجهیزات وارد کشور می‌شود. برخی واردکنندگان غیرقانونیِ این لوازم، امروزه در شهرهای مرزی کارخانه‌ی تولید همین لوازم را دارند. به‌علت ناترازی در انرژی، با مشکل قطع برق واحدهای صنعتی مواجه بودیم ولی باز هم دیدیم که این صنعت با رشد مواجه بوده است.

سخنگوی دولت درباره جمع‌آوری گازهای فلر، عنوان کرد: دولت عزم خود را جزم کرده تا فلزسوزی کاهش یابد و تا امروز 11 میلیون مترمعکب به زنجیره تولید بازگشته است. دولت پیگیری را ادامه می‌دهد تا کار به سرانجام مطلوب برسد.

مهاجرانی در ادامه بیان کرد: در استان خراسان جنوبی معادن خوبی داریم و 7 محصول معدنی که صادراتی هم هست، توسط سازمان مالکیت فکری سازمان ملل به ثبت رسیده است. این کمک می‌کند معدن‌کاران از ارزش صادراتی بهره‌برداری کرده و از ارزش‌های ذاتی‌مان بیشتر استفاده کنیم. این اقدام به توسعه استراتژیک این استان کمک می‌کند و افق‌های جدیدی برای افزایش سرمایه‌گذاری باز می‌کند.

