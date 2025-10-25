قرار بازداشت موقت پژمان جمشیدی نقض شد

\u0631\u06cc\u06cc\u0633 \u06a9\u0644 \u062f\u0627\u062f\u06af\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0632\u062f\u0627\u0634\u062a \u0645\u0648\u0642\u062a \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f\u06cc \u0646\u0642\u0636 \u0634\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0639\u0644\u06cc \u0627\u0644\u0642\u0627\u0635\u06cc \u0645\u0647\u0631 \u062f\u0631 \u062c\u0645\u0639 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647 \u062a\u062c\u062f\u06cc\u062f\u0646\u0638\u0631 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0632\u062f\u0627\u0634\u062a \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u0646\u0642\u0636 \u06a9\u0631\u062f.