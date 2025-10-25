به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران در ادامه برنامه‌های «حقوق در سینما» با محوریت درام‌های دادگاهی روز یکشنبه ۴ آبان فیلم «شاهدی برای تعقیب» به کارگردانی بیلی وایلدر را به نمایش می گذارد.

این فیلم کلاسیک که در سال ۱۹۵۷ و بر اساس نمایشنامه‌ای از آگاتا کریستی ساخته شده است، از شاخص‌ترین درام‌های دادگاهی تاریخ سینما به‌شمار می‌رود و با نگاهی انتقادی به مفهوم عدالت و حقیقت شناخته می‌شود.

دبیری جلسات توسط امیرحسین سلیمیان انجام می‌شود و تحلیل فیلم با حضور کاوه راد، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق هنر، ارائه می‌شود.

این‌برنامه با همکاری مؤسسه فرهنگی و هنری حقوق و هنر برگزار می‌شود و نمایش فیلم از ساعت ۱۵ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله انجام می‌شود.

حضور علاقه‌مندان در این برنامه آزاد و رایگان اعلام شده است.