درخواست خواهر پژمان جمشیدی از مردم

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0645\u0627\u0645\u06a9 \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f\u06cc\u060c \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u06cc\u06a9 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0631\u06cc\u00a0 \u0627\u0632 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u067e\u06cc\u062c\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647\u00a0 \u0628\u0627 \u0646\u0627\u0645\u00a0 \u067e\u0698\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0645\u0634\u06cc\u062f\u06cc \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0644\u0627\u06a9 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\u0627\u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f \u0647\u06cc\u0686\u06af\u0648\u0646\u0647 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0634\u062e\u0635\u06cc\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0627\u0645 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0