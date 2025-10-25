\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062e\u0627\u0646\u06af\u06cc \u0641\u0648\u0644\u0627\u062f \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0634\u0645\u0633\u200c\u0622\u0630\u0631 \u0648 \u0634\u0639\u0627\u0631 \u00ab\u062d\u06cc\u0627 \u06a9\u0646\u060c \u0631\u0647\u0627 \u06a9\u0646\u00bb \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u0647\u0648\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u06cc\u062d\u06cc\u06cc \u06af\u0644\u200c\u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc\u060c \u062d\u0627\u0645\u062f \u0644\u06a9 \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u0641\u0648\u0644\u0627\u062f \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n