قیمت انواع سکه امروز ۳ آبان + جدول

در این گزارش جدیدترین قیمت انواع سکه و حباب سکه در بازار امروز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ را می‌خوانید.
کد خبر: ۱۳۳۶۲۴۸
| |
655 بازدید

قیمت انواع سکه امروز ۳ آبان + جدول

به گزارش تابناک؛ بر اساس قیمت های اعلام شده توسط اتحادیه طلا، قیمت انواع سکه و حباب سکه روز گذشته کاهش پیدا کرد.  

قیمت سکه امروز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴

قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۳ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۱۰۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان است. برای خرید نیم سکه نیز باید حوالی ۵۸ میلیون و ۵۶۰ هزارتومان هزینه کنید. قیمت ربع سکه به ۳۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه گرمی نیز ۱۶ میلیون و ۵۳۰ هزارتومان گزارش شده است.

قیمت سکه امروز ۳ آبان ۱۴۰۴
نوع سکه قیمت (ریال)
سکه امامی ۱٬۱۳۸٬۳۰۰٬۰۰۰
سکه بهار آزادی ۱٬۰۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰
نیم سکه ۵۸۵٬۶۰۰٬۰۰۰
ربع سکه ۳۳۶٬۶۰۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱۶۵٬۳۰۰٬۰۰۰

حباب سکه امروز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴

حباب سکه امامی امروز به ۷ میلیون و ۷۳۵ هزارتومان رسیده است. حباب سکه بهارآزادی نیز ۱ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان است. حباب نیم سکه رکورد زده است و به ۵ میلیون و ۵۴۵ هزارتومان رسیده است. حباب ربع سکه و حباب سکه گرمی به ترتیب حوالی ۷ میلیون و ۱۲۰ هزارتومان و ۳ میلیون و ۴۷۴ هزارتومان گزارش شده است.

حباب سکه امروز ۳ آبان ۱۴۰۴
نوع سکه حباب (ریال)
سکه امامی ۷۷٬۳۵۰٬۰۰۰
سکه بهار آزادی ۱۶٬۶۰۰٬۰۰۰
نیم سکه ۵۵٬۴۵۰٬۰۰۰
ربع سکه ۷۱٬۲۰۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۳۴٬۷۴۰٬۰۰۰
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان
بازیگر قدیمی تلویزیون: ماجرای پژمان را باور ندارم!
FATF درخواست ایران را رد کرد
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
