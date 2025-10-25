قیمت انواع سکه امروز ۳ آبان + جدول

به گزارش تابناک؛ بر اساس قیمت های اعلام شده توسط اتحادیه طلا، قیمت انواع سکه و حباب سکه روز گذشته کاهش پیدا کرد.

قیمت سکه امروز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴

قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۳ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۱۰۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان است. برای خرید نیم سکه نیز باید حوالی ۵۸ میلیون و ۵۶۰ هزارتومان هزینه کنید. قیمت ربع سکه به ۳۳ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه گرمی نیز ۱۶ میلیون و ۵۳۰ هزارتومان گزارش شده است.

قیمت سکه امروز ۳ آبان ۱۴۰۴ نوع سکه قیمت (ریال) سکه امامی ۱٬۱۳۸٬۳۰۰٬۰۰۰ سکه بهار آزادی ۱٬۰۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ نیم سکه ۵۸۵٬۶۰۰٬۰۰۰ ربع سکه ۳۳۶٬۶۰۰٬۰۰۰ سکه گرمی ۱۶۵٬۳۰۰٬۰۰۰

حباب سکه امروز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴

حباب سکه امامی امروز به ۷ میلیون و ۷۳۵ هزارتومان رسیده است. حباب سکه بهارآزادی نیز ۱ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان است. حباب نیم سکه رکورد زده است و به ۵ میلیون و ۵۴۵ هزارتومان رسیده است. حباب ربع سکه و حباب سکه گرمی به ترتیب حوالی ۷ میلیون و ۱۲۰ هزارتومان و ۳ میلیون و ۴۷۴ هزارتومان گزارش شده است.