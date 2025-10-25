پس از ناهید کیانی، مهلا مومن زاده هم حذف شد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0645\u0647\u0644\u0627 \u0645\u0648\u0645\u0646 \u0632\u0627\u062f\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0648\u0632\u0646 \u06f4\u06f9- \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0648\u0645 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0641\u0648\u0641\u0627\u0646\u0627 \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647 \u0628\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0634\u06cc\u0627\u067e \u0686\u0627\u0646\u06af \u0631\u0641\u062a \u0648 \u0628\u0627 \u0648\u0627\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u06f2 \u0628\u0631 \u0635\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f.