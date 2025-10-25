پرداخت زیان بانک آینده به عهده کیست؟!

غنیآبادی مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی درباره اینکه زیان بانک آینده توسط چهکسی قرار است پرداخت شود، گفت: بانک آینده بهاستناد مصوبه هیئت عالی در تاریخ 28 مهرماه 1404 وارد فرآیند گزیر یا فیصله شد. در این فرآیند طبق استانداردهای بینالمللی و قانون جدید بانک مرکزی، وضعیت داراییها و بدهیها و ناترازی آن در صندوق ضمانت سپردهها تعیین تکلیف میشود.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، او تأکید کرد: زبان و بدهیهای موجود در بانک آینده از ناحیه داراییهای نقدشونده آن پرداخت میشود و در صورت عدمتکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد.
وی با اعلام اینکه پس از آن، تازه به مرحله انحلال میرسد؛ بنابراین این بانک الآن نه ادغام شده است و نه منحل، گفت: هیچ زیان و ناترازیای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نمیشود و بانک مرکزی در قبال ناترازی بانک آینده و تصمیم اتخاذشده برای آن، بهدنبال پاک کردن صورت مسئله نیست.
او تأکید کرد: خط قرمز بانک مرکزی انتقال یک ناترازی از بانکی به بانک دیگر است.