En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پرداخت زیان بانک آینده به عهده کیست؟!

مدیرکل نظارت بانک مرکزی به این سؤال که زیان بانک آینده از جیب چه‌کسی پرداخت خواهد شد، پاسخ داد.
کد خبر: ۱۳۳۶۲۳۴
| |
738 بازدید
|
۷
پرداخت زیان بانک آینده به عهده کیست؟!

غنی‌آبادی مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی درباره اینکه زیان بانک آینده توسط چه‌کسی قرار است پرداخت شود، گفت: بانک آینده به‌استناد مصوبه هیئت عالی در تاریخ 28 مهرماه 1404 وارد فرآیند گزیر یا فیصله شد. در این فرآیند طبق استانداردهای بین‌المللی و قانون جدید بانک مرکزی، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها و ناترازی آن در صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، او تأکید کرد: زبان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی‌های نقدشونده آن پرداخت می‌شود و در صورت عدم‌تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد.

وی با اعلام اینکه پس از آن، تازه به مرحله انحلال می‌رسد؛ بنابراین این بانک الآن نه ادغام شده است و نه منحل، گفت: هیچ زیان و ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود و بانک مرکزی در قبال ناترازی بانک آینده و تصمیم اتخاذشده برای آن، به‌دنبال پاک کردن صورت مسئله نیست.

او تأکید کرد: خط قرمز بانک مرکزی انتقال یک ناترازی از بانکی به بانک دیگر است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
زیان خسارت بانک آینده بانک ملی انحلال سهامداران بانک مرکزی
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرنوشت سپرده مردم پس از انحلال بانک‌ ها چه می‌شود؟
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
وضعیت هنرکارت با انحلال بانک آینده چه خواهد بود؟
بررسی صورتهای مالی بانک دی منتهی به تابستان نود و شش
نحوه تسویه اوراق سلف سکه مرکزی
جزئیات سرقت از صندوق امانات شعبه بانک ملی
چرا مجمع عمومی بانک آینده برگزار نشد؟
خبر تابناک تایید شد | جزئیات «انحلال بانک آینده» از زبان رئیس کل بانک مرکزی
تابلوی «آینده» در حال سقوط+عکس
توضیحات وزیر اقتصاد درباره انحلال و ادغام بانک آینده
معمای کیفیت سکه های حراجی بانک مرکزی
خبرهای ضدونقیض درباره انحلال یک بانک!/ آینده به کدام بانک می‌رود؟
عکس: تغییر تابلوی شعب بانک آینده
تعلیق، بطلان و انحلال قـرارداد کار چه ویژگی‌هایی دارند؟
دومینوی انحلال موسسه‌های اعتباری ناتراز
برگزاری مجامع عمومی بانک آینده به تعویق افتاد
مشتریان بانک آینده بخوانند
آمار سکه‌های پیش فروش از زبان دبیرکل بانک مرکزی
دسترسی به حسابهای فاقد کد شهاب، به زودی غیرممکن می شود
رونق دلالي در سيستم بانكي
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
a
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
آیا همه بانکهای ورشکسته به بانک ملی ملحق می شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
0
3
پاسخ
به عهده مردم ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
احتمالا راهکار اینه:
سپرده گزاران میتونن سپرده خودشون رو مطابق برنامه زمانبندی از بانک ملی بگیرن(اصل مبلغ منهای سودهای دریافتی از زمان تایید ورشکستگی بانک که یهویی رو میکنن و میگنن مثلا از دو سال قبل بوده.).
کسانی که وام گرفتن باید طبق تعهدات بدهیشون رو به بانک ملی پرداخت کنن.این تعهدات فقط شامل مردم هستش و در قبال پرداخت سود سپرده ها و برگرداندن اصل سپرده مسولیتی متوجه کسی نیست
DAVAR
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
بر اساس منوال روشهای جاری در کشور به عهده ما مردم از طریق بانک ملی که یک بانک دولتی است وسهامداران بانک اینده منبعد تسهیلاتی از بانک ملی خواهند گرفت تا یک تهران مال دیگر برای یکی از استانهای کشور بسازند
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
بر عهده مردم
مثل همیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
0
1
پاسخ
پرداخت زیان بانک آینده به عهده کیست؟مردم بدبخت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
0
0
پاسخ
چه لزومی به نگهداری یک بانک ورشکسته است. حسابها میبایست از جیب سهامداران و دارایی های بانک تصفیه گردیده و بانک منحل میشد. الان هزاران کارمند مفت خور دیگر به هزینه های دولت (که میبایست از جیب ما ملت پرداخت کنند) اضافه شد. بانک هم مانند بقیه شرکتهاست، اگر ورشکست شد کسانی که ضرر کردند باید از طریق دادگاه پول خودشون را پس بگیرند و همانطوریکه موقع سودهای غیر معمول هیچکدام از سپرده گزاران حاضر نیستند سودشان را با بقیه مردم تقسیم کنند، موقع زیان هم نباید از جیب بقیه مردم ان زیان جبران شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
جنگ بعدی بین ایران و اسرائیل اجتناب ناپذیر است
نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان
بازیگر قدیمی تلویزیون: ماجرای پژمان را باور ندارم!
«ویتکاف» به توافق با ایران خیلی خوش بین است/ روسیه و چین نمی‌توانند مانع ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت شوند
گریه امیر آقایی برای حمایت از پژمان جمشیدی
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۱ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۶ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۵۹ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۵۵ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005bcA
tabnak.ir/005bcA