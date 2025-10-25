دلار مسافرتی چند شد؟!

نرخ ارز مسافرتی که هر سال به ازای یک سفر خارجی به هر فرد تعلق میگیرد، در روزهای اخیر با رشد قابل توجهی به 96 هزار و 468 تومان برای هر دلار افزایش یافته است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این در حالی است که تا ماه گذشته، نرخ فروش ارز مسافرتی معادل نرخ اسکناس تالار اول مرکز مبادله طلا و ارز و در محدوده 70 تا 72 هزار تومان قرار داشت.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، در حال حاضر سهمیه ارزی 500 دلاری برای هر مسافر با احتساب کارمزد بانک عامل، کارمزد صندوق تثبیت بازار ارز و مرکز مبادله، و سایر هزینهها در مجموع حدود 50 میلیون و 648 هزار تومان محاسبه میشود.
به عبارت دیگر، قیمت تمامشده هر دلار ارز مسافرتی با احتساب کلیه هزینهها به حدود 101 هزار تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه گذشته افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
این رشد نرخ، در شرایطی اتفاق افتاده که بازار ارز آزاد نیز در هفتههای اخیر نوساناتی را تجربه کرده و کارشناسان احتمال میدهند با افزایش تقاضای فصلی و نزدیک شدن به روز های انتهایی سال، تقاضای دریافت ارز افزایش پیدا کند.