اعتبار روادید کار اتباع خارجی، چند ماهه است؟

علی باقری شرط اصلی صدور روادید کار برای اتباع خارجی را داشتن گذرنامه در مبدأ و ورود قانونی به ایران عنوان کرد و گفت: اتباع باید از کشور به‌صورت قانونی خارج شوند، در کشور مبدا گذرنامه بگیرند و سپس مراحل صدور روادید را طی کنند.

طبق گفته مسئولان وزارت کار شرط اصلی صدور روادید کار برای اتباع افغانستانی داشتن گذرنامه در مبدأ و ورود قانونی به ایران است. وزارت کار با اجرای طرح صدور روادید کار درصدد قانونمند کردن حضور اتباع خارجی در کشور و جلوگیری از اجحاف در حق کارگر ایرانیست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، از ابتدای امسال طرح بازگرداندن اتباع غیرمجاز در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار گرفت. این طرح با هدف ساماندهی اتباع خارجی وحضور قانونمند کردن در داخل کشور و جلوگیری از اشغال فضای کسب و کار و لطمه به بازار کار صورت گرفت.

در ماده ۱۲۰ قانون کار اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

بر همین اساس طرح صدور ویزای کارگری برای اتباع افغانستانی از سوی وزارت کار و با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه از مهر ماه امسال آغاز شده و کارفرمایان می‌توانند از طریق سامانه اشتغال اتباع خارجی برای جذب نیروی کار مورد نیاز از اتباع خارجی درخواست خود را ثبت کنند.

در این طرح اولویت جذب با نیروی کار ایرانی است و در صورتی که داوطلب ایرانی نبود، کارفرمایان مجاز به استفاده از اتباع افغانستانی هستند.

علی باقری - مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مکانیسم جدیدی تحت عنوان ویزای کارگری خبر داده که از طریق آن کارفرمایان حقیقی و حقوقی با مراجعه به سامانه اتباع وزارت کار می‌توانند با بارگذاری مدارک لازم، درخواست جذب نیروی کار خارجی کنند.

به گفته وی اتباع خارجی می‌توانند به صورت انفرادی و موقت وارد کشور شوند و تا ۹ ماه حضور داشته باشند و به صورت رسمی با کارت کار و بیمه به فعالیت ادامه دهند، اما باید مجددا به کشور مبدا بازگردند و سال بعد این چرخه قابل تکرار است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با یک رسانه خبری جزییات بیشتری از این طرح ارائه کرده و گفته است: به دنبال خروج بخشی از اتباع افغانستانی و ایجاد کمبود نیروی انسانی در برخی مشاغل خدماتی، تصمیم بر این شد که زمینه بازگشت قانونی نیرو‌های ماهر و کسانی که سال‌ها در داخل ایران آموزش دیده بودند، فراهم شود.

امکان تمدید روادید در داخل کشور وجود ندارد

لازم به ذکر است که در این طرح امکان تمدید روادید در داخل کشور وجود ندارد و برای جلوگیری از انحصار، امکان جایگزینی با نیروی ایرانی یا نیروی اتباع مجاز دیگر پیش بینی شده تا هم اشتغال تداوم داشته باشد و هم بازار کار از حالت انحصاری به حالت رقابتی درآید.

هدف اصلی طرح صدور روادید کارگری، ایجاد شفافیت در بازار کار و قانونمند شدن حضور اتباع خارجی است.

گفتنیست، با صدور ویزای کارگری برای اتباع خارجی امکان آمایش آنها و اینکه در کدام بخش از اقتصاد حضور دارند و کارگران را دچار مشکل می‌کنند، مشخص می‌شود. همچنین ضمن ساماندهی و فراهم شدن حضور قانونی اتباع در بازار کار، از اجحاف در حق کارگران ایرانی ماهر و آموزش دیده و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار جلوگیری می‌شود.