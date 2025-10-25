به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ دکتر محمود کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه تهران ضمن بیان این مطلب به آمار پذیرش دانشجویان برتر و سهمیه‌ها در دانشگاه تهران اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه دانشجویان ورودی جدید تازه وارد دانشگاه شدند، هنوز برآوردی نداریم از اینکه چند درصد این ورودی‌ها بر اساس سهمیه پذیرش شدند؛ اما در سال‌های گذشته حدود ۳۰ درصد دانشجویان دانشگاه تهران بر اساس ضوابط قانونی سهمیه در این دانشگاه پذیرش شدند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران به آمار کلی پذیرش دانشجویان رتبه‌های برتر آزمون سراسری اشاره کرد و گفت: ما ۵ گروه آزمایشی در آزمون سراسری داریم که ۱۰۰ نفر در هر گروه اول می‌شوند. در مجموع ۱۵۰ نفر از ۵۰۰ نفر برتر تمامی گروه‌های آزمایشی کنکور در دانشگاه تهران پذیرفته شدند.

وی توضیح داد: توزیع پذیرش رتبه‌های برتر در رشته‌های مختلف یکسان نیست؛ به طور مثال در بعضی گروه‌های آموزشی مثل علوم انسانی، هنر و زبان تعداد زیادی از رتبه‌های برتر در دانشگاه تهران پذیرش می‌شوند؛ اما در گروه آزمایشی تجربی رتبه‌های برتر رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی را انتخاب می‌کنند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران با بیان اینکه ما امسال نزدیک به ۱۵ هزار پذیرفته در دانشگاه تهران داریم، گفت: ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در دوره کارشناسی، حدود ۷ تا ۸ هزار نفر در دوره ارشد و حدود ۲ هزار نفر در دوره دکتری امسال وارد دانشگاه تهران شدند.