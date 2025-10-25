En
نامه مشترک ایران، روسیه و چین به گروسی

کشورهای ما بار دیگر تأکید می‌کنند که ضروری است طرف‌های مربوطه به یافتن یک راه‌حل سیاسی که نگرانی‌های همه طرف‌ها را از طریق تعامل دیپلماتیک و گفت‌وگو بر اساس اصول احترام متقابل برآورده کند، متعهد بمانند و از تحریم‌های یک‌جانبه، تهدید به زور یا هر اقدام دیگری که ممکن است وضعیت را تشدید کند، خودداری کنند و همه کشورها باید در ایجاد فضای مناسب و شرایط برای تلاش‌های دیپلماتیک مشارکت کنند.
نامه مشترک ایران، روسیه و چین به گروسی

نمایندگان ایران، روسیه و چین در آژانس بین المللی انرژی اتمی در نامه ای به «رافائل گروسی» با اشاره به پایان مدت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۲۶ مهرماه تاکید کردند با توجه به این خاتمه، مأموریت گزارش‌دهی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد راستی‌آزمایی و نظارت تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد پایان یافته است.

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، متن ترجمه نامه سفرا و نمایندگان دائم ایران، روسیه و چین نزد دفتر ملل متحد در وین به «رافائل گروسی» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شرح‌ زیر است : 

«جناب آقای رافائل ماریانو گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 

ما، سفیران و نمایندگان دائم جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، افتخار داریم که به نامه مشترک وزرای امور خارجه خود به تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ (INFCIRC۱۳۱۴-A/۷۹/۱۰۰۴-S/۲۰۲۵/۵۴۶) اشاره کنیم، که در آن موضع مشترک در مورد اقدامات اخیر توسط انگلیس، فرانسه و آلمان (E۳) در رابطه با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد بیان شده است.  

ما تأیید می‌کنیم که توسل به اصطلاح "اسنپ بک" توسط سه کشوراروپای، انگلیس، آلمان و فرانسه به‌طور ذاتی، از نظر قانونی و رویه‌ای دارای اشکال است. سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه که خود تعهداتشان تحت برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده‌اند و نتوانسته‌اند رویه‌های تعیین‌شده تحت مکانیزم حل اختلاف (DRM) را به پایان برسانند، صلاحیت لازم برای استناد به مفاد آن را ندارند.  

بنابراین، ما تأیید می‌کنیم که مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمام مفاد آن در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته است. با توجه به این خاتمه، مأموریت گزارش‌دهی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد راستی‌آزمایی و نظارت تحت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد پایان یافته است.

در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اجرای برجام و همچنین راستی‌آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، توسط قطعنامه شورای حکام به تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ (GOV/۲۰۱۵/۷۲) تصویب شده است. این قطعنامه همچنان معتبر است و تنها راهنمایی است که دبیرخانه آژانس در این زمینه ملزم به رعایت آن است.  

بند عملیاتی ۱۴ این قطعنامه به‌طور واضح تصریح می‌کند که شورای حکام "تصمیم می‌گیرد تا ده سال پس از روز پذیرش برجام یا تا تاریخی که مدیر کل گزارش دهد که آژانس به نتیجه‌گیری گسترده برای ایران رسیده است، هر کدام زودتر باشد، به این موضوع رسیدگی کند". در نتیجه، از تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، موضوع مرتبط به‌طور خودکار از دستور کار شورای حکام حذف شده است و هیچ اقدام دیگری در این زمینه لازم نیست.  

کشورهای ما بار دیگر تأکید می‌کنند که ضروری است طرف‌های مربوطه به یافتن یک راه‌حل سیاسی که نگرانی‌های همه طرف‌ها را از طریق تعامل دیپلماتیک و گفت‌وگو بر اساس اصول احترام متقابل برآورده کند، متعهد بمانند و از تحریم‌های یک‌جانبه، تهدید به زور یا هر اقدام دیگری که ممکن است وضعیت را تشدید کند، خودداری کنند و همه کشورها باید در ایجاد فضای مناسب و شرایط برای تلاش‌های دیپلماتیک مشارکت کنند.  

نمایندگی‌های دائم چین، فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران درخواست دارند که این نامه  به‌عنوان یک سند INFCIRC به‌طور مناسب توسط دبیرخانه آژانس بین تمام کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توزیع شود.»

 

