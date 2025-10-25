En
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از ترافیک صبحگاهی سنگین بزرگراه نواب و صدر در نخستین شنبه آبان ماه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۶۲۱۱
532 بازدید
وضعیت ترافیک صبحگاهی در بزرگراه‌های تهران

سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از بزرگراه امام علی (ع) تا پل شریعتی، بزرگراه صدر از قیطریه تا مدرس و بزرگراه شهید سلیمانی از استاد حسن بنا تا پل سید خندان، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از ستاری تا بزرگراه یادگار امام (ره) و خیابان آزادی از استاد معین تا تقاطع اسکندری بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: همچنین مسیر جنوب به شمال، بزرگراه نواب صفوی از خیابان هلال احمر تا تونل توحید، بزرگراه امام علی (ع) بعد از پل بعثت تا بزرگراه محلاتی، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه بسیج از پل هجرت تا بزرگراه محلاتی نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.
 

