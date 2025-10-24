\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u062a\u0631\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u060c \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0631\u0633\u062a\u0645\u06cc \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0648\u0631\u0647\u0645\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0644\u06cc\u0633\u0627\u0646\u0633\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0633\u0631\u0648\u0634 \u0635\u062d\u062a \u0648 \u0639\u0644\u06cc \u0645\u0635\u0641\u0627 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u06a9\u0633\u060c \u0628\u0647 \u0646\u0638\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u062f \u0633\u0631\u0648\u0634 \u0635\u062d\u062a \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u0641\u0635\u0644 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0644\u06cc\u0633\u0627\u0646\u0633\u0647 \u0647\u0627 \u0631\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0633\u0627\u062e\u062a.\n\n\u00a0