سقوط کوهنورد غیربومی از ارتفاعات «کوهنانی»

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا،مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: یک کوهنورد غیربومی عصر امروز جمعه در منطقه زیرتنگ سیاب کوهنانی از ارتفاعات موسوم به «رگهروه» سقوط کرده و عملیات جستجو برای یافتن وی همچنان ادامه دارد.
مهدی پازوکی اظهار کرد: غروب امروز گزارشی مبنی بر سقوط یک فرد از ارتفاعات منطقه تنگه سیاه شهرستان کوهدشت به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان اعلام شد.
وی افزود: پس از دریافت گزارش، یک تیم پنج نفره از نجاتگران کوهستان جمعیت هلالاحمر شعبه کوهدشت به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان با اشاره به اینکه فرد حادثهدیده از اعضای یک گروه کوهنوردی غیربومی بوده است گفت: این حادثه در ارتفاعات موسوم به «رگهروه» واقع در منطقه زیرتنگ سیاب کوهنانی رخ داده و تلاش همنوردان، مردم محلی و هلال احمر برای یافتن فرد سقوطکرده تاکنون بینتیجه بوده است.
پازوکی تاکید کرد: هماهنگیهای لازم با نیروهای امدادی، انتظامی و محلی برای ادامه عملیات جستجو انجام شده و اطلاعات تکمیلی پس از دریافت جزئیات بیشتر اعلام خواهد شد.