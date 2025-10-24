En
FATF درخواست ایران را رد کرد

گروه ویژه اقدام مالی FATF در جلسه امروز خود، مصوبه ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به علت حق تحفظ‌هایی که کشورمان درباره شناسایی گروه‌های تروریستی قرار داده، نپذیرفت.
گروه FATF حق تحفظ ایران را نپذیرفت

به ‌گزارش تابناک،گروه ویژه اقدام مالی FATF در جلسه امروز خود، مصوبه ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به علت حق تحفظ‌هایی که کشورمان درباره شناسایی گروه‌های تروریستی قرار داده، نپذیرفت.

 گروه ویژه اقدام مالی FATF با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران به‌روزرسانی در مورد تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به FATF ارائه داد.

این بیانیه افزود: درحالی‌که FATF به ارائه و تعامل ایران توجه دارد، در حال حاضر FATF ارزیابی می‌کند ملاحظاتی که ایران درباره پالرمو اعمال کرده، بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو مطابق با استانداردهای FATF نیست.

