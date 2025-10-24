En
جزئیات نامه مشترک روسیه، چین و ایران به گروسی

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه از ارسال نامه مشترک سفرا و نمایندگان دائم سه کشور روسیه، چین و ایران به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.
جزئیات نامه مشترک روسیه، چین و ایران به گروسی

به گزارش تابناک، «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس در این خصوص نوشت: بعد از نامه مشترک سه کشور روسیه، چین و ایران به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت مبنی بر اعلام خاتمه قطعنامه ٢٢٣١ از ١٨ اکتبر، امروز نیز در چارچوب ابتکارات دیپلماتیک وزارت امور خارجه، سفرا و نمایندگان دائم سه کشور نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامه مشترکی را به مدیرکل آژانس ارسال نمودند.

غریب آبادی ادامه داد: در این نامه، ضمن غیرقانونی خواندن اقدام سه کشور اروپایی در فعال نمودن اسنپ‌بک، اعلام شده است که تمام مفاد قطعنامه ٢٢٣١ در ١٨ اکتبر خاتمه یافته اند. اما یک نکته کلیدی دیگر در این وجود دارد، و آن درخصوص پایان گزارش دهی مدیرکل آژانس پیرامون راستی آزمایی و نظارت در پرتو قطعنامه ٢٢٣١ و اجرای برجام است.

معاون وزیر خارجه افزود: در این خصوص، در این نامه تصریح شده است: "در آژانس، راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ٢٢٣١ و اجرای برجام، بر اساس قطعنامه ١۵ دسامبر ٢٠١۵ شورای حکام مقرر شده است. بند ١۴ اجرایی این قطعنامه، بدون قید و شرط، تصریح می کند که شورا تصمیم می گیرد این موضوع را به مدت ١٠ سال و یا تا تاریخی که مدیرکل آژانس گزارش جمعبندی گسترده تر درخصوص ایران را منتشر نماید، هر کدام که زودتر فرا برسند، در دستورکار خود نگه دارد. از این‌رو، آیتم مربوطه در دستورکار آژانس در این خصوص از ١٨ اکتبر به طور اتوماتیک برداشته می شود و هیچ اقدام دیگری در این رابطه نیاز نیست".

