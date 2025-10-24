En
اتهام‌زنی نخست وزیر انگلیس به پوتین

نخست وزیر انگلیس با طرح اتهاماتی علیه رئیس جمهوری روسیه خواستار تشدید فشارها بر روسیه شد.
اتهام‌زنی استارمر به پوتین؛ فشار تنها راه برای تغییر طرز تفکر پوتین است

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس امروز جمعه گفت: پوتین به مانع تراشی در برابر ابتکارعملهای صلح از طریق بازی با زمان ادامه می دهد. باید او را وادار کرد پای میز مذاکرات با اوکراین بنشیند.

وی افزود: پوتین تلاش می کند که بر اراضی بیشتری از اوکراین سیطره یابد، که این تلاشها نتیجه ای ندارد.

استارمر اظهار داشت: فشار تنها راه برای تغییر طرز تفکر پوتین و حاضر کردن او در پای میز مذاکرات است.

وی گفت: ما باید به تلاشها برای خارج کردن نفت و گاز روسیه از بازارهای جهانی ادامه دهیم.

نخست وزیر انگلیس اظهار داشت: تحریمهایی را علیه تمام شرکتهای روسی فعال در زمینه نفت اعمال کرده ایم.

وی گفت: امیدواریم که کشورهای دیگر تحریمهای بیشتری را علیه روسیه برای جلوگیری تامین مالی جنگ آن اعمال کنند.

اتهامات اتهام زنی انگلیس روسیه پوتین
