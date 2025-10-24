به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس امروز جمعه گفت: پوتین به مانع تراشی در برابر ابتکارعملهای صلح از طریق بازی با زمان ادامه می دهد. باید او را وادار کرد پای میز مذاکرات با اوکراین بنشیند.

وی افزود: پوتین تلاش می کند که بر اراضی بیشتری از اوکراین سیطره یابد، که این تلاشها نتیجه ای ندارد.

استارمر اظهار داشت: فشار تنها راه برای تغییر طرز تفکر پوتین و حاضر کردن او در پای میز مذاکرات است.

وی گفت: ما باید به تلاشها برای خارج کردن نفت و گاز روسیه از بازارهای جهانی ادامه دهیم.

نخست وزیر انگلیس اظهار داشت: تحریمهایی را علیه تمام شرکتهای روسی فعال در زمینه نفت اعمال کرده ایم.

وی گفت: امیدواریم که کشورهای دیگر تحریمهای بیشتری را علیه روسیه برای جلوگیری تامین مالی جنگ آن اعمال کنند.