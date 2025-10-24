En
پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای فردا ۳ مهر

بازار طلا نیز با رشد دلار در روز پنجشنبه همراه شد و در روند افزایشی قرار گرفت. کارشناسان اقتصادی معتقدند هفته نخست آبان برای بازارهای مالی هفته‌ای آرام اما پرریسک خواهد بود؛ چرا که جهت حرکت قیمت‌ها به سیگنال‌های سیاسی و سیاست‌گذاری ارزی وابسته مانده است.
کد خبر: ۱۳۳۶۱۳۴
3 بازدید

پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه در روز شنبه ۳ مهر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در هفته اخیر بازار‌های مالی مسیر یکدستی نداشتند. قیمت دلار در محدوده ۱۰۶ تا ۱۰۸ هزار تومان نوسان کرد و در نهایت با رقم ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ تومان بسته شد.

اونس جهانی طلا با ریزش سنگین از محدوده ۴۳۰۰ دلار تا قیمت ۴۰۸۲ دلار کاهش یافت و همین عامل فشار نزولی بر بازار داخلی ایجاد کرد. با این حال، قیمت طلای ۱۸ عیار روی ۱۰ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تثبیت شد و بازدهی هفتگی آن در مقایسه با افت شدید اونس، نسبتاً محدود ماند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست‌گذار ارزی در هفته آینده نیز به تزریق کنترل شده ارز در بازار متشکل ادامه خواهد داد. آنها می‌گویند اگر شرایط سیاسی تغییر محسوسی نداشته باشد، قیمت دلار در بازه ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان خواهد داشت.

به گفته تحلیلگران، ثبات نسبی عرضه ارز و نبود تقاضای سفته‌بازانه مهم‌ترین عامل در مهار نوسان‌هاست. با این حال، هرگونه خبر منفی از پرونده هسته‌ای یا تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند باعث جهش کوتاه‌مدت بازار ارز شود.

با توجه به افت شدید اونس جهانی و کاهش انتظارات تورمی، بازار طلا در هفته آینده احتمالاً در مسیر اصلاح جزئی قرار گیرد.

کارشناسان بازار طلا معتقدند در صورتی که قیمت دلار در محدوده فعلی بماند و اونس جهانی طلا در کانال ۴۱۰۰ دلار نوسان کند، طلا می‌تواند در محدوده ۱۰ میلیون و ۸۵۰ تا ۱۱ میلیون تومان حرکت کند.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند کاهش جذابیت معاملات کوتاه‌مدت و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت، باعث شده بازار طلا نسبت به نوسان‌های لحظه‌ای واکنش کمتری نشان دهد. با این حال، اگر اونس از کف ۴۰۵۰ دلاری فاصله بگیرد، امکان جهش خفیف طلا در نیمه دوم هفته ابتدایی مهر وجود دارد.

تحلیلگران، محدوده ۱۱۲ تا ۱۱۴ میلیون تومان را برای سکه امامی در هفته نخست آبان محتمل می‌دانند. آنها می‌گویند در صورت تداوم افت اونس یا تثبیت دلار در کف کانال ۱۰۷ هزار تومانی، احتمال حرکت سکه به سمت ۱۱۱ میلیون تومان نیز وجود دارد. در مقابل، اگر قیمت دلار یا اونس جهانی افزایش یابد، نخستین مقاومت سکه در محدوده ۱۱۵ میلیون تومان قرار خواهد داشت.

گفتنی است قیمت اونس جهانی نقره در لحظه نگارش این گزارش با ۴۹ سنت کاهش، روی رقم ۴۸ دلار و ۲۶ سنت قرار دارد؛ گرم نقره ۹۹۹ در بازار داخل با چهار هزار و ۴۳۰ تومان کاهش، گرمی ۱۹۳ هزار و ۴۷۰ تومان به فروش رسید.

قیمت سکه امامی با یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومان افزایش، با رقم ۱۱۳ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان به ثبت رسید؛ سکه بهار آزادی با افزایش ۷۰۰ هزار تومانی، روی رقم ۱۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

همچنین قیمت نیم سکه با ۴۰۰ هزار تومان و ربع سکه با ۲۰۰ هزار تومان افزایش، به‌ترتیب با رقم‌های ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ثبت شدند. قیمت سکه گرمی نیز بدون تغییر، با رقم ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ثبت رسید.

قیمت هر مثقال طلا ۱۸ عیار با ۱۳۸ هزار تومان افزایش، روی رقم ۴۷ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان قرار گرفت. هر گرم طلای ۱۸ عیار، با ۳۱ هزار تومان افزایش، با رقم ۱۰ میلیون و ۹۳۷ هزار تومان به فروش رسید. قیمت طلای دست دوم نیز با رقم ۱۰ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۹۸۲ تومان بسته شد.

 

 
 
قیمت طلا سکه قیمت سکه قیمت دلار دلار
