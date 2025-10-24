اتهام جدید علیه امام اوغلو چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بدون شک امروز یک بار دیگر اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول، در کانون مهمترین اخبار ترکیه قرار گرفته است. چرا که دفتر دادستانی کل استانبول، این بار علیه اکرم امام اوغلو، اتهام جاسوسی را مطرح کرده است. به این ترتیب، چنین اتهام امنیتی بی‌سابقه‌ای علیه مهمترین رقیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، یک شوک سیاسی و خبری بزرگ به وجود آورد.

امام اوغلو قبلاً با اتهامات عضویت در گروه تروریستی، حمایت از تروریسم، فساد مالی و استفاده از مدرک تحصیلی جعلی زندانی شده بود. اما دادگاه او را از دو اتهام تروریستی تبرئه کرد و در مورد اتهامات فساد مالی نیز، هنوز حکمی صادر نشده و قاضی تنها با اتکا به اظهارات شاهدینی که هویت آنها مخفی مانده، امام اوغلو را در زندان نگه داشته است.

به همین خاطر، افکار عمومی ترکیه به این جمعبندی رسیده که امام اوغلو مجرم نیست و عزل و زندانی کردن او، صرفاً یک تدبیر سیاسی برای کنار زدن مهمترین رقیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2028 میلادی است.

انتقال میلیون‌ها فایل اطلاعاتی

دو تحقیق جداگانه که توسط دفتر دادستانی کل استانبول انجام شده، امام اوغلو را به این متهم کرده که در دوران فعالیت خود به عنوان شهردار استانبول، با ساخت یک اپلیکیشن اینترنتی به نام «استانبول مال توست» (istanbul senin) اطلاعات شخصی میلیونها شهروند را افشا کرده است. بر اساس دستور دادستان استانبول، مردان یانارداغ سردبیر تلویزیون اینترنتی Tele1 و نجاتی اوزکان مشاور سیاسی نیز به اتهام همدستی با امام اوغلو در پرونده جاسوسی، بازداشت شدند.

دادستان استانبول اعلام کرده که اطلاعات شخصی و اطلاعات مکانی 4.7 میلیون کاربر از طریق اپلیکیشن مزبور به دو کشور خارجی مختلف درز کرده است. همچنین ادعا شده که اطلاعات شخصی و اطلاعات مکانی 3.7 میلیون کاربر برای فروش در اینترنت زیرزمینی یا وب دارک، به مجرمین عرضه شده و داده‌های صندوق‌های رأی 11 میلیون نفر به بیرون از برنامه درز کرده است.

دفتر دادستانی کل استانبول با انتخاب عنوان «عضویت در باند جنایی اکرم امام‌اوغلو برای سودجویی» 14 نفر را دستگیر کرده و این اقدام جنجالی همچون یک بمب خبری توجه افکار عمومی ترکیه را به سوی خود جلب کرد.

امام اوغلو چه می‌گوید؟

شهردار سابق استانبول که در زندان به سر می‌برد، پس از انتشار خبر جنجالی اتهام جاسوسی اعلام کرد: «طرح چنین تهمت، دروغ و توطئه‌ای حتی به ذهن شیطان هم خطور نمی‌کند! ما با یک بی‌اخلاقی شرم‌آور روبرو هستیم که نمی‌توان آن را با کلمات توصیف کرد. این چه نوع جاه‌طلبی، شهوت قدرت و ترس و درماندگی است که دچار آن شده‌اید و می‌خواهید به این شکل، از قدرت قوه قضاییه به نفع اهداف خودتان سوء استفاده کنید؟ این ملت عزیز اتهامات فساد مالی و تروریسم را که علیه من مطرح کردید، نپذیرفت و نهایتاً شما هم نتوانستید چنین چیزی را اثبات کنید. حالا می‌خواهید مردم را با چنین اتهام مضحکی اقناع کنید و به من انگ جاسوسی بزنید؟ این اقدام دادستانی، تهدیدی بزرگ و تاریخی علیه جمهوری ترکیه، قوه قضائیه و 86 میلیون شهروند ماست. اما هرگز امید خود را از دست نمی‌دهیم و با عزم، اراده و صبر، به مبارزه خود علیه این افراد جاه‌طلب ادامه خواهیم داد».

دفتر دادستانی کل استانبول در بیانیه خود به این اشاره کرده که مدتی پیش، فردی به نام حسین گووَن به اتهام جاسوسی دستگیر شده که با افسران اطلاعاتی چند کشور در ارتباط بوده و در تلفن همراه و لپتاپ او، عکس‌هایی از گذرنامه‌های اسراییلی و فایل تصاویر سلاح و مهمات به دست آمده است. او با برخی از اعضای پ.ک.ک نیز در ارتباط بوده و ردگیری تماس‌های او نشان داده که با چند تن از مشاورین رسانه‌ای و افراد نزدیک به امام اوغلو نیز همکاری کرده و از طریق آنها، با فروش اطلاعات حساس شهروندان به کشورهای خارجی، مرتکب عمل جاسوسی شده است.

اوزگور اوزل چه گفت؟

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، مهمترین و قدرتمندترین حامی اکرم امام اوغلو در فضای سیاسی ترکیه است. اوزل در شرایطی سکان رهبری حزب جمهوری خلق را در دست گرفته که این حزب قدیمی، پس از چندین دهه، یک بار دیگر توانسته بر صدر احزاب ترکیه بنشیند و برای نخستین بار، آکپارتی یا حزب اردوغان را به پله دوم تنزل دهد.

تیم اردوغان، امسال تلاش گسترده‌ای انجام داد تا با طرح چندین شکایت توسط دادستان‌های نزدیک به حزب حاکم، نتایج کنگره حزب جمهوری خلق را ابطال کرده و مشروعیت رهبری اوزل را زیر سوال ببرد. اما او با برگزاری کنگره اضطراری و به دست آوردن آرای کامل اعضا، باز هم به عنوان رهبر حزب پذیرفته شد و در چند ماه گذشته، بارها توانسته میتینگ‌های چند صد هزار نفری علیه اردوغان برگزار کند.

اوزل امروز در جمع هواداران حزب خود اعلام کرد: رهبران تمام احزاب مخالف اردوغان، همبستگی خودشان را با ما نشان دادند. در این کشور، تمام دموکرات‌ها طرف ما هستن و اردوغان در صف استبداد، روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. شما به خوبی می‌دانید، وقتی که در این کشور، شهردار منتخب مردم با حکم دادستان‌های تحت امر اردوغان معزول و زندانی می‌شود، فوراً فردی از طرف وزارت کشور، به عنوان سرپرست و قیم، مسئولیت شهرداری را بر عهده می‌گیرد. چرا نتوانستند در استانبول دست به چنین اقدامی بزنند؟ چرا پس از دستگیری غیرقانونی جناب اکرم بیگ، شهردار بعدی نیز توسط خود ما انتخاب شد؟ چون دولت و حزب اردوغان، جرات مواجهه با واکنش مردم ما را نداشتند».



اوزل امروز درباره طرح اتهام جاسوسی علیه امام اوغلو گفت: «در روزگاری که هاکان فیدان ریاست سرویس اطلاعاتی میت را در دست داشت، به طور همزمان، کل اطلاعات و داده‌های وزارت بهداشت، وزارت خانواده و تأمین اجتماعی و سازمان خدمات شهروندی وزارت کشور به طور کامل دزدیده شد! باندی که توانست این حجم عظیم از اطلاعات را سرقت کند، حتی به جزئی‌ترین اطلاعات خود اردوغان نیز دسترسی پیدا کردند و هنوز هم آن اطلاعات در دست هکرهای خارجی است. همین حالا هم، هاکان فیدان، تیم او و دیگرمتولیان و مسئولین وقت، به خاطر آن خطا و اهمال بزرگ تحت محاکمه هستند. بعد شما با این اتهام واهی، می‌خواهید به امام اوغلو حمله کنید؟ امام اوغلو اهل ترابوزان و دریای سیاه است. مردی که او را به جاسوسی متهم کند، کل اهالی ترابوزان، مردم استان‌های دریای سیاه و مردم استانبول را با خود دشمن کرده است. شرم کنید و دست از این اقدامات مضحک بردارید. تا دیروز می‌خواستید امام اوغلو را به عنوان فاسد و تروریست محاکمه کنید و حالا می‌خواهید او را جاسوس بنامید؟»





حالا این سوال درباره سرنوشت سیاسی امام اوغلو مطرح شده است که آیا او، با وجود این اتهامات سنگین، باز هم خواهد توانست در صحنه سیاسی ترکیه، به عنوان رقیب اردوغان فعالیت کند یا نه؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: حکم دادگاهی که بر اساس تصمیمات حلقه مدیران دانشگاه استانبول، انتقال دانشجویی امام اوغلو از قبرس به استانبول را غیرقانونی و مدرک تحصیلی او را ابطال کرده، موضوع مهمی است و حالا او یکی از شروط لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را از دست داده است. مگر این که قضات ارشد دیگری، با صدور یک حکم جدید، روند قبلی را غیرحقوقی اعلام کنند و مدرک تحصیلی امام اوغلو، مجدداً به او بازگردانده شود. در این صورت او همچنان خواهد توانست به عنوان نامزد در برابر اردوغان، قدرت نمایی و رقابت کند. اما در صورت تداوم اتهام جاسوسی، حتی با وجود حل مشکل مدرک تحصیلی، امام اوغلو از رقابت کنار گذاشته می‌شود و در این صورت، به احتمال قوی، خود اوزگور اوزل، مهمترین رقیب اردوغان یا هر نامزد دیگر حزب عدالت و توسعه خواهد بود.



