چرا کنسرت عرفان طهماسبی در اهواز لغو شد؟

به گزارش تابناک، پیرو لغو کنسرت عرفان طهماسبی، شرکت «آوای هنر» اعلام کرده که لازم می‌داند برای روشن‌تر شدن موضوع، توضیحاتی را به اطلاع مردم شریف خوزستان برساند.

طبق توضیحات ارائه شده، فرآیند اداری برگزاری کنسرت‌ها در اهواز، از بیش از شش ماه پیش آغاز شده و تمامی مراحل قانونی، از ثبت درخواست رسمی تا بررسی فنی و کددار شدن سالن امام رضا (ع) با هماهنگی اداره‌کل ارشاد، اماکن و سازمان آتش‌نشانی خوزستان انجام گرفته است.

در این مدت، نمایندگان شرکت به‌صورت مستمر و حضوری در اهواز حضور داشته‌اند و مستندات کامل پیگیری‌های انجام‌شده موجود است.

برخی اظهارات مبنی بر این بوده که به محض حضور و اقدام شرکت برگزارکننده، همکاری و مساعدت لازم انجام خواهد شد؛ این در حالی است که حضور و پیگیری مداوم در اهواز طی ماه‌های گذشته امری روشن و قابل اثبات است.

همچنین در مورد موارد مطرح شده مبنی بر اینکه تأیید صلاحیت کنسرت برای جمعیت بالای ۱۱۰۰ نفر بر عهده تهران است ذکر این نکته ضرورت دارد که بر اساس آیین‌نامه رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارجاع به تهران تنها برای سالن‌هایی با ظرفیت بیش از ۱۲۰۰ نفر الزامی است، نه ۱۱۰۰نفر. سالن امام رضا (ع) ظرفیتی معادل ۱۱۵۰ نفر دارد و به‌طور طبیعی در محدوده صلاحیت اداره‌کل خوزستان قرار می‌گیرد.

ضمن اینکه در درخواست رسمی شرکت، هیچ عددی برای ظرفیت تماشاگر ذکر نشده بود و صرفاً محل اجرا یعنی همان سالن امام رضا (ع) اعلام شده بود؛ حال اگر فرض بر این باشد که حتی ظرفیت سالن بالاتر از حد مجاز است، پرسش اینجاست که چرا درخواست طبق روال اداری به تهران ارجاع داده نشد؟

مگر نه این است که انجام این اقدام در چارچوب وظایف ادارات ارشاد استان‌ها قرار دارد؟

موضوع دیگری که نیازمند شفاف‌سازی است، زمان پاسخ‌گویی است. درخواست رسمی برگزاری کنسرت در تاریخ ۱۸ مهرماه برای اجرای ۲۷ مهرماه ثبت شد، اما پاسخ در تاریخ ۲۸ مهرماه، یعنی پس از موعد اجرای پیشنهادی صادر شد و در آن پیشنهاد شده بود که تاریخ دیگری در نظر گرفته شود.

دلیل این تأخیر در پاسخ‌گویی و تغییر زمان پیشنهادی چیست؟ و چگونه دیگر هنرمندان در همین زمان مجوز اجرا گرفتند؟

شرکت «آوای هنر» در تمام مراحل، با احترام به نهاد‌های رسمی و پایبندی کامل به قانون عمل کرده و هدفی جز شفافیت، عدالت فرهنگی و ایجاد فرصت برابر برای هنرمندان استان نداشته است.

بی‌تردید، مردم خوزستان شایسته‌اند تا هنرمندان بومی خود را بر صحنه ببینند و از نشاط فرهنگی در شهرشان بهره‌مند شوند.

امید است با بازنگری در روند‌های اداری و اجرای دقیق‌تر ضوابط، شرایطی فراهم شود که هنر اصیل و ریشه‌دار خوزستان بتواند در خاک خود شکوفا شود، نه آنکه در مسیر اداری متوقف بماند.