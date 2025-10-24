En
کنایه بابک زنجانی به تصمیمات اقتصادی دولت‌

«بابک زنجانی» به بهانه‌ «انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی»، تصمیمات اقتصادی دولت‌ پزشکیان را مورد حمله قرار داد.
کنایه چهره جنجالی به تصمیمات اقتصادی دولت‌ پزشکیان‌ | راه‌حل عجیب‌ برای گرمای اهواز

به گزارش تابناک،«بابک زنجانی» به بهانه‌ «انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی»، تصمیمات اقتصادی دولت‌ پزشکیان را مورد حمله قرار داد. این چهره جنجالی اقتصادی با انتشار پستی در توئیتر، پس از حمله به سه تصمیم اقتصادی دولت، یک پیشنهاد کنایه‌آمیز برای حل معضل آب‌وهوا و گرمای طاقت‌فرسای اهواز ارائه کرد.

«خدا را شکر چند تصمیم «اقتصادی» گرفته شده است:

چهار صفر از پول ملی حذف خواهند کرد تا تورم کوچک به‌ نظر برسد!

«ریال» را «قِران» خواهند کرد تا مردم حس آرامش پیدا کنند!

نام «بانک آینده» را «ملی» می‌گذارند تا ناترازی‌اش هم ملی شود!

پیشنهادم این است که برای هوای اهواز هم یک صفر از ۵۰ درجه حذف کنند تا آب‌وهوای عالی و دلپذیری برای هم‌وطنان ایجاد شود!».

